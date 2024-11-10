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10.11.2024, 13:43

Что покажет алкотестер после употребления кумыса

Новости Казахстана 0 435

Кумыс – национальный напиток казахов. Его польза для человеческого организма изучена во многих исследованиях. Однако бытует мнение, что от большого количества кумыса человек пьянеет. Действительно ли в составе этого напитка есть алкоголь, выяснял корреспондент агентства Kazinform.

Фото: © Sputnik / Владимир Бугаев
Фото: © Sputnik / Владимир Бугаев

Производство кумыса в стране 

За 12 месяцев прошлого года производство кумыса выросло на 10,6%, достигнув 2463 тонн. Это на 236 тонн больше, чем в 2022 году. За 9 месяцев этого года в стране произведено 1240 тонн кумыса. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем производства снизился на 22,9%. В прошлом году за январь–сентябрь было произведено 1608 тонн.

Есть ли алкоголь в составе кумыса — мнение специалиста

Кумыс — кисломолочный напиток. Поэтому в его составе есть доля спирта. Но с научной точки зрения, не доказано, что кумыс опьяняет, или что это алкогольный напиток. К тому же, сколько бы человек ни выпил кумыса, алкотестер не показывает уровень алкоголя. Алкотестер — прибор для определения количества спиртного, выпитого человеком, то есть, степени его опьянения. Подозреваемый в употреблении спиртного дует в прибор, который показывает содержание алкоголя в выдыхаемом воздухе. Но это относится только к алкогольной продукции, — говорит врач Центра психического здоровья Астаны, психиатр-нарколог Анар Тастембекова.

По ее словам, в клинической практике не зарегистрировано случаев определения уровня алкоголя в кумысе.

Не был случаев, чтобы человека, выпившего кумыс, привозили на проверку в нашу клинику. Я слышала от коллег, что в некоторых регионах проводили эксперименты на уровень алкоголя в кумысе, и все они дали отрицательный результат, — сказала врач.

Кроме того, поскольку выявляют пьяных людей правоохранители, мы обратились в Департамент полиции с вопросом, были ли факты задержания людей, опьяневших от кумыса. Как сообщили столичные полицейские, фактов задержания людей, пивших кумыс, по подозрению в употреблении алкоголя, не зарегистрировано.

Что говорит о кумысе Ислам

Вообще, исламские ученые признали (единогласно) кобылье молоко продуктом халал. В книге Хидая говорится, что в употреблении кобыльего молока нет ничего плохого. Чистый натуральный кумыс считает безалкогольным напитком. Поскольку доля спирта, который образуется в его составе в результате брожения, невелика и не достигает показателей, при которых человек пьянеет, по правилам ханафитского мазхаба кумыс не запрещается, — ответили в Духовном управлении мусульман Казахстана. 

В Духовное управление в последнее время стали часто поступать вопросы об импортном кумысе. По словам людей, употреблявших такой кумыс, от него кружится голова и наступает опьянение. 

Во-первых, эту продукцию нельзя относить к чистому кумысу. В ее состав входят кобылье молоко, коровье молоко, мед, дрожжи. Мед ускоряет процесс брожения. Во-вторых, при нарушении температуры хранения кумыса, процентное содержание спирта может увеличиться. В-третьих, неизвестно, был ли намеренно добавлен спирт или нет, — пояснили в ДУМК.

Таким образом, если в кумыс не добавлялись дрожжи, его можно употреблять, как напиток. 

Если в кумыс что-то добавлялось (мед, дрожжи, молочнокислые бактерии), и он доведен до опьяняющего состояния, то его пить запрещается. Поэтому, следует употреблять только натуральный кумыс, — говорится в сообщении.

 

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