Прокурор по делу Бишимбаева обратилась к казахстанской молодежи

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Как отметила Аймаганова, главной целью акции будет формирование правовой культуры у молодежи, профилактика правонарушений и беспорядков, пропаганда верховенства закона и порядка в обществе.

Хочу напомнить, что каждый гражданин, каждая семья должны стремиться сделать главной ценностью общества правопорядок, а справедливость и стабильность ставить превыше всего, – сказала Аймаганова.

Прокурор убеждена, что развитие и благополучие нашего общества возможно только в условиях верховенства закона. Взрослые должны быть для детей примером уважения к закону, порядку и справедливости. Воспитывая эти принципы в детях, мы укрепляем наше государство, создаем справедливое общество, заметила прокурор.

Она заявила, что ей больно смотреть, когда молодые люди из-за своей неопытности и незнания переступают черту дозволенного. Всего этого можно избежать, просто соблюдая законы.