Прокурор по делу Бишимбаева обратилась к казахстанской молодежи

Прокурор Айжан Аймаганова на Совете матерей выступила с предложением запустить в Казахстане акцию «Тәртіпті өзіңнен баста!», передает «Голос народа».
Как отметила Аймаганова, главной целью акции будет формирование правовой культуры у молодежи, профилактика правонарушений и беспорядков, пропаганда верховенства закона и порядка в обществе.
Хочу напомнить, что каждый гражданин, каждая семья должны стремиться сделать главной ценностью общества правопорядок, а справедливость и стабильность ставить превыше всего, – сказала Аймаганова.
Прокурор убеждена, что развитие и благополучие нашего общества возможно только в условиях верховенства закона. Взрослые должны быть для детей примером уважения к закону, порядку и справедливости. Воспитывая эти принципы в детях, мы укрепляем наше государство, создаем справедливое общество, заметила прокурор.
Она заявила, что ей больно смотреть, когда молодые люди из-за своей неопытности и незнания переступают черту дозволенного. Всего этого можно избежать, просто соблюдая законы.
У нас в народе говорят: «Тәрбие тал бесіктен басталады». Семья – это та среда, которая формирует у детей их отношение к правопорядку. Мы, как родители, должны быть первыми учителями для детей, уберегать их от совершения ошибок, объясняя важность верховенства закона, и что за все неправильные поступки – приходится платить. При этом, мы сами должны быть для наших детей примером уважения к закону, порядку и справедливости. Когда мы соблюдаем законы – мы учим их тому, как важно быть законопослушны, – считает Аймаганова.
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