Фельдшера избили пациенты в Степногорске (ВИДЕО)

Фельдшер скорой помощи из Степногорска записала видеообращение президенту Казахстана, передает Liter.kz.
Медработник рассказала о насилии в отношении нее при осуществлении профессиональной деятельности, которое произошло в августе 2024 года.
В отношении меня совершено хулиганство в группе лиц. Мне нанесены телесные повреждения, нанесен легкий вред здоровью… Находясь на вызове, оказывая медицинскую помощь пациенту, гражданка В.И., по надуманным причинам, из хулиганских побуждении, ударила меня кулаком в правый глаз. А с другой стороны ее дочь нанесла мне удар между левым ухом и левым виском. Все это сопровождалось нецензурной бранью, как со стороны женщин, так и ее супруга, - говорит фельдшер.
Причиной нападения, по ее словам, стало то, что, по мнению пациентов, скорая помощь долго ехала.
Фельдшер утверждает, местные органы полиции бездействуют и единственный способ достичь справедливости – обратиться к главе государства.
В департаменте полиции Акмолинской области сообщили:
“По данному факту проводится досудебное расследование по части 1 статьи 108-1 УК РК, в рамках которого осуществляются необходимые следственные мероприятия”.
Комментарии0 комментарий(ев)