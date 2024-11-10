Фельдшера избили пациенты в Степногорске (ВИДЕО)

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Медработник рассказала о насилии в отношении нее при осуществлении профессиональной деятельности, которое произошло в августе 2024 года.

В отношении меня совершено хулиганство в группе лиц. Мне нанесены телесные повреждения, нанесен легкий вред здоровью… Находясь на вызове, оказывая медицинскую помощь пациенту, гражданка В.И., по надуманным причинам, из хулиганских побуждении, ударила меня кулаком в правый глаз. А с другой стороны ее дочь нанесла мне удар между левым ухом и левым виском. Все это сопровождалось нецензурной бранью, как со стороны женщин, так и ее супруга, - говорит фельдшер.

Причиной нападения, по ее словам, стало то, что, по мнению пациентов, скорая помощь долго ехала.

Фельдшер утверждает, местные органы полиции бездействуют и единственный способ достичь справедливости – обратиться к главе государства.

В департаменте полиции Акмолинской области сообщили: