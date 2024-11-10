Кадры задержания преступной группы в Астане показала полиция

Полиция показала кадры задержания преступной группы в Астане. Задержанные занимались похищением кабелей, передает Tengrinews.kz со ссылкой на столичный департамент полиции.

Фото: Pixabay

В Астане полиция пресекла деятельность преступной группы из трех злоумышленников, которые похищали кабеля методом "крот". Они совершали хищения в ночное время, проникая в подземные колодцы через канализационные люки.

В ходе обыска по месту сбыта полицейские обнаружили семь мешков очищенной медной кабельной продукции и три радиостанции. У скупщика также изъяли электронные и механические весы и медную кабельную продукцию.

Участники группировки признались в содеянном и подтвердили причастность к пяти фактам кражи, в том числе к хищению медных шин из трансформаторной подстанции. В настоящее время они водворены в изолятор временного содержания, проводится досудебное расследование.