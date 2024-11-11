Укладывали асфальт на снег: в акимате области Абай прокомментировали видео в соцсетях

В акимате области Абай прокомментировали укладку асфальта в снежную погоду, которая попала на видео и разлетелась по социальным сетям, , передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на AbaiNews.
На кадрах видно, как асфальтоукладчики работают несмотря на снег. Автор видео поясняет, что дело
Подрядная организация ТОО „Гордорстрой“ без согласования с заказчиком (акиматом) начали работы на данном участке. В данное время работы остановлены. Отделом будет направлено официальное претензионное письмо по данному факту, - говорится в сообщении акимата.
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