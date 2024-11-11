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10.11.2024, 20:18

Взятка за карьеру: начальник депо в Актюбинской области получил тюремный срок

Новости Казахстана 0 312

Мечта 26-летнего жителя Эмбы устроиться на работу помощником машиниста в Жемском эксплуатационном локомотивном депо обернулась тюремными сроками для него и еще троих человек. Мужчина, получивший техническое образование в сфере железнодорожного транспорта, долго не мог найти работу. В отчаянии он обратился к другу, который уже трудился помощником машиниста. Друзья, как казалось тогда, нашли выход, но цена за него оказалась высокой, передает Liter.kz со ссылкой на “Диапазон”.

Иллюстративное фото: Pixabay
Иллюстративное фото: Pixabay

Друг безработного, зная о его проблеме, решил помочь и рассказал о ней знакомому — менеджеру по кадрам депо. Последний предложил радикальное решение: передать взятку руководителю депо для успешного трудоустройства. Начальник согласился и даже передал кандидату ответы для прохождения собеседования.

Для взятки требовалось 1,5 миллиона тенге, которых у молодого человека не было. В итоге он убедил супругу взять кредит в размере 4 миллионов тенге. Собрав нужную сумму, он передал деньги другу, тот — менеджеру, а менеджер — исполняющему обязанности начальника депо Даулеткали Жалмухамбетову. Из этих средств кадровик оставил себе 300 тысяч тенге по указанию руководителя.

Все казалось улаженным: через два дня после передачи денег молодого человека приняли на работу, но всего через полтора месяца он был уволен. Вместе с мечтой о работе рухнули и судьбы тех, кто помогал. Теперь они стали фигурантами уголовного дела.

Суд признал всех четверых виновными. Даулеткали Жалмухамбетов получил 3 года и 6 месяцев лишения свободы за взяточничество. Сам кандидат, его друг и менеджер по кадрам также получили тюремные сроки. Молодой человек, отдавший взятку, проведет 3 года в местах лишения свободы, столько же — его друг. Менеджера по кадрам приговорили к 1,5 годам заключения. Суд запретил всем четырем пожизненно работать на государственной службе.

Полученные деньги я потратил на ремонт здания депо, так как выделенных средств не хватило, - попытался оправдаться в суде Жалмухамбетов.

Но его слова не спасли от тюремного срока.

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