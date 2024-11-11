Пьяный водитель автобуса вез 40 пассажиров по трассе Астана-Петропавловск

Полицейские предотвратили возможное ДТП на автодороге Астана-Петропавловск, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на пресс-службу МВД.

Фото: кадр из видео

Во время патрулирования на 232 километре автодороги Астана-Петропавловск акмолинские полицейские остановили автобус марки Van Hool. За рулем находился 50-летний житель Туркестанской области.

В ходе проверки документов и разговора от водителя исходил запах алкоголя. Ему было предложено проехать на медицинское освидетельствование в больницу Бурабайского района, где врач установил алкогольное опьянение легкой степени, - рассказали в полиции.

В салоне автобуса находились 40 пассажиров.

В ведомстве сообщили, что по данному факту водитель привлечен к административной ответственности по ст. 608 ч. 1 КР КоАП. Автобус с пассажирами отправился далее с другим водителем до пункта своего назначения.