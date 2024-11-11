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10.11.2024, 21:42

Как отдохнут казахстанцы в декабре 2024

Новости Казахстана 0 400

Государственный праздник День Независимости отмечается в стране 16 декабря, в уходящем году это понедельник, - передает Almaty.tv.

Коллаж Almaty.tv
Коллаж Almaty.tv

Таким образом, в декабре казахстанцы будут дополнительно отдыхать только на День Независимости - 16 декабря 2024 года, а значит:

  • при пятидневной рабочей неделе – 14, 15, 16,  декабря 2024 года будут выходными;
  • при шестидневной рабочей неделе –  14 декабря рабочий день, 15 и 16 декабря выходные.

Кроме того, в декабре есть профессиональные и другие праздники. Несмотря на рабочие и выходные дни, их отмечают и поздравляют тех, кто к ним причастен.

Перечень профессиональных праздников публикуется в редакции приказа и.о. министра труда и соцзащиты населения РК №480 от 17.11.2023 года, который введен в действие со дня его первого официального опубликования:

  • 5 декабря – День адвокатуры
  • 6 декабря – День прокуратуры
  • 15 декабря (третье воскресенье декабря) – День энергетика
  • 20 декабря – День Государственной фельдъегерской службы РК
  • 22 декабря – День архивиста

Также в декабре есть несколько международных праздников под эгидой ООН, которые, при желании, могут отметить и казахстанцы:

  • 1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом
  • 2 декабря – Международный день борьбы за отмену рабства;
  • Всемирный день будущего
  • 3 декабря – Международный день инвалидов (День людей с инвалидностью)
  • 4 декабря – Международный день банков
  • 5 декабря – Всемирный день почвы; Международный день добровольцев во имя экономического и социального развития (Всемирный день волонтеров)
  • 7 декабря – Международный день гражданской авиации
  • 9 декабря – Международный день борьбы с коррупцией; Международный день памяти жертв преступления геноцида, чествования их достоинства и предупреждения этого преступления
  • 10 декабря – День прав человека
  • 11 декабря – Международный день гор
  • 12 декабря – Международный день нейтралитета; Всемирный день всеобщего медицинского обеспечения
  • 15 декабря – День образования организации ООН по охране окружающей среды (ЮНЕП стремится помочь миру достичь 17 целей в области устойчивого развития)
  • 18 декабря – Международный день мигранта; Международный день арабского языка
  • 19 декабря – День сотрудничества Юг – Юг Организации Объединенных Наций; День снабжения (ООН)
  • 20 декабря – Международный день солидарности людей
  • 27 декабря – Международный день готовности к эпидемиям
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