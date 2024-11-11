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11.11.2024, 01:36

Распространяется информация о побеге Бишимбаева: ответ КУИС

Новости Казахстана 0 557

Комитет уголовно-исполнительной системы прокомментировал появившуюся в социальных сетях информацию о том, что осужденного экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева не могут найти в колонии, передает Tengrinews.kz.

Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов

"В социальных сетях распространяется ложная информация о побеге осужденного Бишимбаева К. Эти сведения не соответствуют действительности. Данный осужденный отбывает наказание в учреждении максимальной безопасности", - говорится в сообщении.

КУИС призвал казахстанцев не распространять недостоверную информацию и ориентироваться исключительно на официальные источники.

"Сообщаем, что в отношении распространения данной ложной информации уже возбуждено уголовное дело, и виновные будут привлечены к ответственности", - заявили в пресс-службе ведомства.

Напомним: 13 мая в Астане завершился процесс по делу об убийстве Салтанат Нукеновой. Экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева суд признал виновным в истязании и убийстве своей супруги. Его приговорили к 24 годам лишения свободы.

Его брат Бахытжан Байжанов был признан виновным в укрывательстве преступления и приговорен к четырем годам лишения свободы.

26 июня судебная коллегия приняла решение по апелляционной жалобе Бишимбаева и Байжанова, оставив их приговоры без изменения.

Пресс-служба Комитета уголовно-исполнительной системы сообщила 23 июля, что осужденный экс-министр этапирован в учреждение максимальной безопасности.

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