18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
492.65
525.71
5.03
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2024 LADA.KZ
11.11.2024, 07:55

Запретят ли продажу топлива несовершеннолетним в Казахстане

Новости Казахстана 0 241

В Татарстане обсуждают новый шаг в повышении безопасности на дорогах - запрет на продажу топлива лицам младше 16 лет. С такой инициативой выступила республиканская Госавтоинспекция, чтобы предотвратить аварии с участием подростков, которые часто садятся за руль квадроциклов и питбайков. Рассматривалось ли подобное предложение в Казахстане и как это работает, узнавал корреспондент Tengri Auto.

Изображение сгенерировано DALLE
Изображение сгенерировано DALLE

Начальник республиканского управления ГИБДД Татарстана сообщил, что подростки все чаще используют квадроциклы и питбайки на дорогах. Для их использования не требуется наличие водительских прав, так как они классифицируются как спортивное оборудование.

Тем не менее питбайки и квадроциклы нередко попадают в аварии, поскольку молодые водители не придерживаются правил и выезжают на дороги общего пользования, хотя это запрещено. В полиции отметили, что усложнить доступ к топливу - один из путей уменьшить частоту подобных случаев.

По данным комитета административной полиции, в Казахстане вопрос запрета продажи топлива никогда не рассматривался. Но предложение вызывает вопросы.

Автоэксперт Алексей Алексеев считает нововведение спорным.

"Запрет на покупку топлива для подростков может нарушать конституционные права, ведь они выступают в роли покупателей, а не водителей. Более того, если подросток покупает топливо для родителей, это также может создать сложности. Грубо говоря, где-нибудь отец застрял с ним на трассе, отправил его за топливом, а сам охраняет машину. Ну, то есть, это как бы странный момент, и я думаю, что они не смогут это сделать, потому что они неконтролирующий орган. То есть те, кто занимается продажей топлива, это неконтролирующий орган.

Потом, допустим, человек, когда подъехал, вышел из машины. В этот момент он превращается в пешехода. И неважно, что он к ним приехал, на чем он приехал. Важно, что он зашел к ним как пешеход, как покупатель, опять же. Поэтому здесь, мне кажется, очень сложно.

У нас же другое. У нас приняли закон, по которому мопедам и прочим транспортным средствам, приравненным к ним, запрещено управлять лицом без водительского удостоверения.

Поэтому, когда в апреле вступит в силу этот закон, то он и определит. Дело будет не в заправке, а в передвижении. Им нельзя будет передвигаться по дорогам, не только заправлять. Как заправить-то они все равно найдут способ. Главное, чтобы они не ездили по дорогам", - заключил эксперт.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 1 января 2025 года в Казахстане будут увеличены пенсии: кого это коснетсяНовости Казахстана
22.10.2024, 20:03 0
Минтруд РК выпустил приказ касательно пенсийНовости Казахстана
21.10.2024, 15:24 0
Почему в некоторых семьях рождаются только девочки, узнали генетикиНовости Мира
18.10.2024, 12:28 0
Водителя арестовали и лишили прав за стикер на госномерахНовости Казахстана
07.11.2024, 11:45 0
Рубли и российские флаги в Байконуре расстроили казахстанцевНовости Казахстана
30.10.2024, 12:12 0

Последние комментарии

< >
Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые отключения 28 октября в Актау
Vladimir00 → Эй про 6й мкр что забыли?тех воды уже полторы недели нет.засрались мы уже.давай включайте .
В погранвойсках в Актау служат близнецы-полиглоты
Vladimir00 → А патаму што это доказывает что нет у нас достойных вузов институтов всяких,так видимость одна.
Список и контакты баз отдыха Актау
Nimerjsok → Популяризация сайтов — это набор действий, направленных на повышение видимости и популярности сайта в поисковиках. Главная задача заключается в том, чтобы сайт имел высокие места по ключевым запросам…
В Мангистау направили дополнительные объемы сжиженного газа
БО → Что за игра цифрами,какие 17 тыс тонн доставлено в область??? Когда прекратится враньё???
Два катера пограничной службы Мангистау продают на торгах
БО → Ещё бы дали ответ,почему они в хлам превратились...