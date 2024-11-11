Запретят ли продажу топлива несовершеннолетним в Казахстане

В Татарстане обсуждают новый шаг в повышении безопасности на дорогах - запрет на продажу топлива лицам младше 16 лет. С такой инициативой выступила республиканская Госавтоинспекция, чтобы предотвратить аварии с участием подростков, которые часто садятся за руль квадроциклов и питбайков. Рассматривалось ли подобное предложение в Казахстане и как это работает, узнавал корреспондент Tengri Auto.
Начальник республиканского управления ГИБДД Татарстана сообщил, что подростки все чаще используют квадроциклы и питбайки на дорогах. Для их использования не требуется наличие водительских прав, так как они классифицируются как спортивное оборудование.
Тем не менее питбайки и квадроциклы нередко попадают в аварии, поскольку молодые водители не придерживаются правил и выезжают на дороги общего пользования, хотя это запрещено. В полиции отметили, что усложнить доступ к топливу - один из путей уменьшить частоту подобных случаев.
По данным комитета административной полиции, в Казахстане вопрос запрета продажи топлива никогда не рассматривался. Но предложение вызывает вопросы.
Автоэксперт Алексей Алексеев считает нововведение спорным.
"Запрет на покупку топлива для подростков может нарушать конституционные права, ведь они выступают в роли покупателей, а не водителей. Более того, если подросток покупает топливо для родителей, это также может создать сложности. Грубо говоря, где-нибудь отец застрял с ним на трассе, отправил его за топливом, а сам охраняет машину. Ну, то есть, это как бы странный момент, и я думаю, что они не смогут это сделать, потому что они неконтролирующий орган. То есть те, кто занимается продажей топлива, это неконтролирующий орган.
Потом, допустим, человек, когда подъехал, вышел из машины. В этот момент он превращается в пешехода. И неважно, что он к ним приехал, на чем он приехал. Важно, что он зашел к ним как пешеход, как покупатель, опять же. Поэтому здесь, мне кажется, очень сложно.
У нас же другое. У нас приняли закон, по которому мопедам и прочим транспортным средствам, приравненным к ним, запрещено управлять лицом без водительского удостоверения.
Поэтому, когда в апреле вступит в силу этот закон, то он и определит. Дело будет не в заправке, а в передвижении. Им нельзя будет передвигаться по дорогам, не только заправлять. Как заправить-то они все равно найдут способ. Главное, чтобы они не ездили по дорогам", - заключил эксперт.
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