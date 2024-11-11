Запретят ли продажу топлива несовершеннолетним в Казахстане

В Татарстане обсуждают новый шаг в повышении безопасности на дорогах - запрет на продажу топлива лицам младше 16 лет. С такой инициативой выступила республиканская Госавтоинспекция, чтобы предотвратить аварии с участием подростков, которые часто садятся за руль квадроциклов и питбайков. Рассматривалось ли подобное предложение в Казахстане и как это работает, узнавал корреспондент Tengri Auto .

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Начальник республиканского управления ГИБДД Татарстана сообщил, что подростки все чаще используют квадроциклы и питбайки на дорогах. Для их использования не требуется наличие водительских прав, так как они классифицируются как спортивное оборудование.

Тем не менее питбайки и квадроциклы нередко попадают в аварии, поскольку молодые водители не придерживаются правил и выезжают на дороги общего пользования, хотя это запрещено. В полиции отметили, что усложнить доступ к топливу - один из путей уменьшить частоту подобных случаев.

По данным комитета административной полиции, в Казахстане вопрос запрета продажи топлива никогда не рассматривался. Но предложение вызывает вопросы.

Автоэксперт Алексей Алексеев считает нововведение спорным.