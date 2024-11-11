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11.11.2024, 08:08

Как бесплатно проверить всю историю автомобиля перед его покупкой в Казахстане

Новости Казахстана 0 323

Покупка подержанного автомобиля может оказаться разочарованием из-за скрытых изъянов и непрозрачной истории владения. Избежать этого можно с помощью бесплатной услуги. Подробнее читайте на NUR.KZ.

Иллюстративное фото: krisanapong detraphiphat/Getty Images
Иллюстративное фото: krisanapong detraphiphat/Getty Images
Подержанные автомобили обычно отличаются более доступной стоимостью, из-за чего иногда казахстанцы прибегают к подобным покупкам. Однако такие автомобили могут иметь скрытые изъяны, о которых продавцы стараются не сообщать, чтобы не потерять в цене.

Теперь казахстанцы могут проверить не только историю владения данной машиной, но также узнать о наличии обременений и прочих нежелательных факторов.

Напомним, что не следует соглашаться на занижение стоимости автомобиля при покупке или продаже.

Как проверить авто

Проверить всю информацию об истории владения автомобилем можно с помощью услуги "История авто" на портале eGov.kz. Найти ее можно в разделе "Сервисы" в правой нижней части главной страницы сайта.

Для этого сначала потребуется авторизоваться через ЭЦП.

Затем в открывшемся окне услуги нужно ввести данные о государственном регистрационном номерном знаке (ГРНЗ) автомобиля и номер свидетельства о регистрации транспортного средства (СРТС).

Эти данные можно заранее узнать у продавца.

Интерфейс госуслуги

Госуслуга "История авто". Снимок экрана: egov.kz

После проверки будет указана следующая информация:

  • название марки автомобиля и год выпуска;
  • объем двигателя, цвет кузова и наличие дополнительно установленного оборудования;
  • дата первичной регистрации автомобиля на территории Казахстана;
  • общее количество предыдущих владельцев с датами перерегистрации автомобиля без указания персональных данных о владельцах;
  • наличие залога или обременения на транспортное средство.

Важно сверить эту информацию с реальным положением дел и заявлениями продавца, чтобы избежать различных проблем, которые могут возникнуть из-за расхождения сведений в документах с фактическим состоянием автомобиля.

Например, можно заранее узнать, проводилось ли незаконное переоборудование, которое может грозить штрафом в будущем при прохождении технического осмотра.

К сожалению, в Казахстане отсутствует наказание за "скручивание" пробега, однако данные о предыдущих владельцах, переоборудовании и времени регистрации могут помочь узнать больше информации о состоянии подержанного автомобиля.

Ранее мы рассказывали, почему автовладельцам следует проверить сроки техосмотра в 2024 году в Казахстане.

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