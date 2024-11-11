Как бесплатно проверить всю историю автомобиля перед его покупкой в Казахстане

Покупка подержанного автомобиля может оказаться разочарованием из-за скрытых изъянов и непрозрачной истории владения. Избежать этого можно с помощью бесплатной услуги. Подробнее читайте на NUR.KZ.
Теперь казахстанцы могут проверить не только историю владения данной машиной, но также узнать о наличии обременений и прочих нежелательных факторов.
Напомним, что не следует соглашаться на занижение стоимости автомобиля при покупке или продаже.
Проверить всю информацию об истории владения автомобилем можно с помощью услуги "История авто" на портале eGov.kz. Найти ее можно в разделе "Сервисы" в правой нижней части главной страницы сайта.
Для этого сначала потребуется авторизоваться через ЭЦП.
Затем в открывшемся окне услуги нужно ввести данные о государственном регистрационном номерном знаке (ГРНЗ) автомобиля и номер свидетельства о регистрации транспортного средства (СРТС).
Эти данные можно заранее узнать у продавца.
Госуслуга "История авто". Снимок экрана: egov.kz
После проверки будет указана следующая информация:
Важно сверить эту информацию с реальным положением дел и заявлениями продавца, чтобы избежать различных проблем, которые могут возникнуть из-за расхождения сведений в документах с фактическим состоянием автомобиля.
Например, можно заранее узнать, проводилось ли незаконное переоборудование, которое может грозить штрафом в будущем при прохождении технического осмотра.
К сожалению, в Казахстане отсутствует наказание за "скручивание" пробега, однако данные о предыдущих владельцах, переоборудовании и времени регистрации могут помочь узнать больше информации о состоянии подержанного автомобиля.
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