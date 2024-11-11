Рассылка о “побеге Бишимбаева“: заведено уголовное дело

Уголовное дело возбуждено по факту распространения в социальных сетях сведений о побеге из колонии осужденного экс-министра национальной экономики Казахстана Куандыка Бишимбаева, передает Tengrinews.kz .

Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов

Официальный комментарий по этому поводу предоставила пресс-служба Комитета уголовно-исполнительной системы.

"Сообщаем, что в отношении распространения данной ложной информации уже возбуждено уголовное дело и виновные будут привлечены к ответственности", - говорится в сообщении ведомства.

В КУИС напомнили казахстанцам об ответственности за распространение недостоверных сведений и призвали ориентироваться исключительно на официальные источники.

Ранее в сети появилась информация, что Бишимбаева не могут найти в казахстанских колониях. Ряд журналистов предположили, что он отбывает наказание в Степногорске или Аршалы. Однако СМИ не удалось подтвердить эти данные. Позже в Telegram-каналах начали писать, что он якобы сбежал из исправительного учреждения.

КУИС опроверг эту информацию, заявив, что она "не соответствует действительности". Осужденный, как заверили в пресс-службе, отбывает наказание в учреждении максимальной безопасности.

Напомним: 13 мая в Астане завершился процесс по делу об убийстве Салтанат Нукеновой. Экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева суд признал виновным в истязании и убийстве своей супруги. Его приговорили к 24 годам лишения свободы.

Его брат Бахытжан Байжанов был признан виновным в укрывательстве преступления и приговорен к четырем годам лишения свободы.

26 июня судебная коллегия приняла решение по апелляционной жалобе Бишимбаева и Байжанова, оставив их приговоры без изменения.

Пресс-служба Комитета уголовно-исполнительной системы сообщила 23 июля, что осужденный экс-министр этапирован в учреждение максимальной безопасности.