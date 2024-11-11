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11.11.2024, 09:37

«Они должны быть осуждены»: почему в Талгаре отрицают существование ОПГ?

Новости Казахстана 0 953

Два полковника в отставке высказались о работе полиции в Талгарском районе. Пенсионеры МВД в интервью ютуб-каналу «Голос народа» поделились мнением касательно существования ОПГ в городе.

Коллаж: Голос народа
Коллаж: Голос народа

Полковник в отставке Набиден Усенов считает, что разговоры среди населения о существовании организованной преступности возникли неспроста. Он заявил, что руководство органов внутренних дел должно быть осуждено.

«Я бы в первую очередь задел начальника УБОП, начальника УКП и первого зама. Они говорят, что у них оргпреступности нет, но сняли всех по ОПГ, значит, ОПГ есть. Начальник БОП, начальник УКП, зам по оперативной работе должны быть осуждены за укрывательство, за крышевание. Народ говорит есть [ОПГ], а они говорят – нет. Как они в статистику не попали? Значит, они в целях улучшения своей статистики не дали. Если МВД выявил такое, значит, они должны быть осуждены за должностное бездействие или пособничество. Вот эти три человека должны быть осуждены. Хоть я бывший сотрудник, говорю авторитетно – правильно, это будет уроком для других», — сказал в интервью Набиден Усенов.

Тем временем его коллега, полковник в отставке, Мурат Карымсаков отмечает, что ОПГ не может орудовать в городе без ведома полиции.

«Такого в современном мире быть не может, потому что общество у нас не слепое, не глухое, оно видит и слышит, во-первых. Во-вторых, это говорит о том, что здесь есть коррупционная составляющая. Есть просто ментальность нашего казахского народа – если один работает в акимате, другой работает в правоохранительной системе, третий будет обязательно каким-то криминальным, отрицательным человек, который вырос совершенно в других условиях, которому в семье было все позволено», — поделился мнением Мурат Карымсаков.

Отметим, жители Талгара упоминают некую ОПГ «Хуторские», которую, по их словам, возглавляет Хасан Касымбаев. Сам Хасан Касымбаев является предпринимателем, а его родной брат до недавнего времени возглавлял аппарат акима Талгарского района. Набиден Усенов считает, что подобные родственные связи и являются причиной «сокрытия» ОПГ.

«Народ говорит, что оргпреступность есть в Талгаре. Полиция говорит, что нет. Почему? Если тот человек (Хасан Касымбаев – прим. автора), его брат сидит в аппарате акима, а полиция подотчетна акимату. Куда они пойдут? Никуда не смогут. Завтра ему (полицейскому – прим. автора) скажут – вот это убери, чтобы не портить статистику в отчете Алматинской области», — считает Усенов.

Напомним, в начале октября казахстанцев потрясла новость о жестоком убийстве группой лиц 16-летнего Шерзата Болата. Из-за резонанса дело на личный контроль взяли глава МВД и генеральный прокурор. После чего в Талгарский район был направлен Бауржан Аленов, который два года возглавлял департамент полиции Алматинской области и на тот момент всего несколько дней, как был назначен вице-министром МВД.

Набиден Усенов высказался, что считает неправильным то, что расследованием занимается Аленов, поскольку, по словам полковника в отставке, он может быть заинтересован в сокрытии некоторых моментов.

«В первую очередь нужно было Аленова привлекать к ответственности, что он такое допустил. Его нужно было не повышать, а нужно понизить. С должности начальника департамента еще на одну ступеньку опустить, замом куда-нибудь отправить, чтобы он набирался опыта. Парень слишком молодой. То, что он говорит, определенные вопросы возникают по его выступлениям», — считает Набиден Усенов.

Вместе с тем Набиден Усенов и Мурат Карымсаков рассказали, кто портит имидж казахстанской полиции, и кто принимает решения за сотрудников в погонах. Подробности – в интервью.

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