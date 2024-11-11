Трудоустройство за границей: новый вид мошенничества

Мошенники ищут новые пути обмана казахстанцев. В этот раз их предупреждают о махинациях, связанных с работой за границей, сообщает Zakon.kz.
Паблик о современных мошенничествах aqparat saqsysy рассказал о популярных схемах обмана в этой сфере.
Фальшивые предложения работы.
Мошенники предлагают престижные вакансии, требуя предоплату за оформление документов, рабочую визу или проживание. Но после получения денег "работодатели" исчезают.
Нереальные условия труда.
В объявлениях обещают высокую зарплату и отличные условия, но по факту условия оказываются гораздо хуже, а зарплата – мизерной или вовсе отсутствует.
Подделка документов.
Мошенники предлагают помочь с оформлением разрешений на работу, но выдают поддельные документы. В результате человек рискует депортацией и штрафами.
Как обезопасить себя.
"Будьте бдительны! Всегда тщательно проверяйте все детали и доверяйте только проверенным источникам информации. Если что-то вызывает подозрение – лучше откажитесь от предложения", – предупредили казахстанцев.
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