Выехавшие за границу казахстанцы больше не смогут получать лекарства по ОСМС

Министерство здравоохранения усовершенствовало свою информационную систему, чтобы исключить возможность оформления лекарств по ОСМС на граждан, которые уехали на постоянное место жительство за границу. Соответствующая работа проведена по предписанию высшей аудиторской палаты, передает Tengrinews.kz .

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По данным госаудита, подобные случаи были выявлены этим летом в ходе оценки эффективности Фонда социального медицинского страхования и его региональных филиалов. В этой связи Высшая аудиторская палата поручила Минздраву безотлагательно принять меры.

"На сегодня информсистема "Регистр прикрепленного населения" напрямую получает сведения из государственной базы данных "Физические лица" для открепления граждан от медучреждений по причине выезда на ПМЖ за границу. В результате мер, предпринятых Минздравом, с 24 октября текущего года выписка и обеспечение рецептов для пациентов с данным статусом прекращены", - говорится в сообщении.

Таким образом, как сообщается, один из пунктов предписания Высшей аудиторской палаты исполнен. Реализация остальных поручений остается на контроле.