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11.11.2024, 11:43

СМИ сообщили о задержании военного командира с “подозрительным порошком“

Новости Казахстана 0 404

В СМИ появилась публикация о задержании командира одной из воинских частей с двенадцатью килограммами подозрительного порошка. В полиции Карагандинской области прокомментировали информацию, передает Tengrinews.kz.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney
Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

По данным ведомства, 10 ноября на автодороге Балхаш - Сарышаган патрульная полиция остановила автомашину Geely Coolray, за рулем которой был 31-летний гражданин. Причиной остановки стало то, что авто передвигалось без государственных номерных знаков.

"В процессе осмотра автомобиля в багажном отделении обнаружено 18 пакетов с порошкообразным веществом белого цвета общим весом около 12 килограммов. На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа, которая подтвердила подозрения в наличии запрещенного вещества. По данному факту возбуждено уголовное дело", - сообщили в департаменте.

Водитель задержан и водворен в изолятор временного содержания.

В полиции не подтвердили но и не опровергли информацию о том, что задержанный является военнослужащим. Министерство обороны ситуацию пока не прокомментировало.

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