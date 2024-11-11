В России раскрыли шокирующую правду о Барменкулове и Черчесове

Как сообщил источник, близкий к КФФ, в интервью «ВсеПроСпорт», Черчесов и Барменкулов не выполняют обещания.

«Они с Барменкуловым обещали сохранить место в Лиге B, есть записи. А теперь говорят, что Лига наций на самом деле нужна для подготовки к отбору на ЧМ. Все их обещания оказались пустозвоном, а сейчас они попросту врут. Обозначенные задачи уже не выполнены, как бы ни сыграла сборная в двух оставшихся матчах», — рассказал источник.