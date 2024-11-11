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11.11.2024, 13:00

Где сейчас находится Бишимбаев, рассказал его адвокат

Новости Казахстана 0 661

Адвокат экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева Ерлан Газымжанов прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о том, что его подзащитного нет в исправительном учреждении, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов

По словам Газымжанова, Бишимбаев сидит в учреждении максимальной безопасности в Степногорске.

"Он находится в таких же условиях, как и все. В обычных условиях, никаких привилегий нет", - заявил Газымжанов корреспонденту Tengrinews.kz.

По словам адвоката, сегодня он единственный, кто посещает Бишимбаева в исправительном учреждении.

"Такие слухи пошли именно потому, что СМИ опубликовали такой фильм, в котором играли словами, чтобы людям было понятно, как будто Бишимбаев не сидит, не отбывает наказание. Считаю, что они это сделали специально. К тому же они не пригласили на интервью меня, хотя я единственный, кто его сегодня посещает в учреждении", - добавил защитник.

Напомним: 13 мая в Астане завершился процесс по делу об убийстве Салтанат Нукеновой. Экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева суд признал виновным в истязании и убийстве своей супруги. Его приговорили к 24 годам лишения свободы.

Его брат Бахытжан Байжанов был признан виновным в укрывательстве преступления и приговорен к четырем годам лишения свободы.

Недавно в сети появилась информация о том, что Бишимбаева не могут найти в казахстанских колониях. Некоторые СМИ предположили, что он отбывает наказание в Степногорске или Аршалы. Позже некоторые Telegram-каналы начали писать, что экс-министр якобы сбежал из исправительного учреждения. В Комитете уголовно-исполнительной системы это опровергли, заявив, что "информация не соответствует действительности". Осужденный, как заверили в пресс-службе, отбывает наказание в учреждении максимальной безопасности.

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