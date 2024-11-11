Казахстанец купил огромные букеты цветов и попал под арест

В Караганде задержан мужчина, который расплатился за несколько букетов цветов сувенирными купюрами, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Polisia.kz .

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По данным ведомства, сотрудники Центрального отдела полиции УП города по подозрению в мошенничестве задержали 24-летнего мужчину.

"Злоумышленник в одном из цветочных магазинов приобрел несколько огромных букетов. При этом расплатился сувенирными купюрами. Продавец обнаружила, что купюры фальшивые, когда аферист уже скрылся. Сумма ущерба составила 120 тысяч тенге. Подозреваемый дал признательные показания. Вещественные доказательства изъяты", - говорится в сообщении.

Также полицейские установили причастность задержанного еще к трем аналогичным преступлениям.

"Все выявленные факты мошенничества объединены в одно производство. Проводится расследование. В отношении афериста избрана мера пресечения в виде ареста", - отмечается в сообщении.

Напомним, ранее в Караганде был задержан 23-летний мужчина, который также расплачивался за товары и услуги сувенирными купюрами. По данным полиции, сначала молодой человек купил в круглосуточном цветочном магазине букет для своей дамы сердца. После парень отправился в рядом расположенную столовую, где, плотно позавтракав, оплатил счет сувенирной купюрой номиналом 20 тысяч тенге.

Также мы писали о задержании в Караганде подозреваемого в мошенничестве 52-летнего мужчины, который расплатился сувенирными купюрами за мороженое и цветы.