18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
492.65
525.71
5.03
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2024 LADA.KZ
11.11.2024, 13:51

Казахстанец купил огромные букеты цветов и попал под арест

Новости Казахстана 0 507

В Караганде задержан мужчина, который расплатился за несколько букетов цветов сувенирными купюрами, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney
Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

По данным ведомства, сотрудники Центрального отдела полиции УП города по подозрению в мошенничестве задержали 24-летнего мужчину.

"Злоумышленник в одном из цветочных магазинов приобрел несколько огромных букетов. При этом расплатился сувенирными купюрами. Продавец обнаружила, что купюры фальшивые, когда аферист уже скрылся. Сумма ущерба составила 120 тысяч тенге. Подозреваемый дал признательные показания. Вещественные доказательства изъяты", - говорится в сообщении.

Также полицейские установили причастность задержанного еще к трем аналогичным преступлениям.

"Все выявленные факты мошенничества объединены в одно производство. Проводится расследование. В отношении афериста избрана мера пресечения в виде ареста", - отмечается в сообщении.

Напомним, ранее в Караганде был задержан 23-летний мужчина, который также расплачивался за товары и услуги сувенирными купюрами. По данным полиции, сначала молодой человек купил в круглосуточном цветочном магазине букет для своей дамы сердца. После парень отправился в рядом расположенную столовую, где, плотно позавтракав, оплатил счет сувенирной купюрой номиналом 20 тысяч тенге.

Также мы писали о задержании в Караганде подозреваемого в мошенничестве 52-летнего мужчины, который расплатился сувенирными купюрами за мороженое и цветы.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

1 комментарий(ев)
Aqtau_2023
Aqtau_2023
Зайдите в любой магазин 1000 или 5000 мелочей и покупайте себе на здоровье сувенирные купюры. Буквально недели 2 назад заходил в магазин 1000 мелочей в 8 мкр.(возле ПУС) пожалуйста 400 тг пачка, хочешь доллары, хочешь тенге.
11.11.2024, 09:02
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 1 января 2025 года в Казахстане будут увеличены пенсии: кого это коснетсяНовости Казахстана
22.10.2024, 20:03 0
Минтруд РК выпустил приказ касательно пенсийНовости Казахстана
21.10.2024, 15:24 0
Почему в некоторых семьях рождаются только девочки, узнали генетикиНовости Мира
18.10.2024, 12:28 0
Водителя арестовали и лишили прав за стикер на госномерахНовости Казахстана
07.11.2024, 11:45 0
Рубли и российские флаги в Байконуре расстроили казахстанцевНовости Казахстана
30.10.2024, 12:12 0

Последние комментарии

< >
Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые отключения 28 октября в Актау
Vladimir00 → Эй про 6й мкр что забыли?тех воды уже полторы недели нет.засрались мы уже.давай включайте .
В погранвойсках в Актау служат близнецы-полиглоты
Vladimir00 → А патаму што это доказывает что нет у нас достойных вузов институтов всяких,так видимость одна.
Список и контакты баз отдыха Актау
Nimerjsok → Популяризация сайтов — это набор действий, направленных на повышение видимости и популярности сайта в поисковиках. Главная задача заключается в том, чтобы сайт имел высокие места по ключевым запросам…
В Мангистау направили дополнительные объемы сжиженного газа
БО → Что за игра цифрами,какие 17 тыс тонн доставлено в область??? Когда прекратится враньё???
Два катера пограничной службы Мангистау продают на торгах
БО → Ещё бы дали ответ,почему они в хлам превратились...