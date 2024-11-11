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11.11.2024, 14:33

Средняя зарплата резко уменьшилась в Казахстане

Новости Казахстана 0 505

В третьем квартале 2024 года средняя зарплата в Казахстане составила 390 328 тенге. Это сразу на 3,2% меньше, чем было ранее. В каком регионе показатель все-таки вырос, узнали журналисты NUR.KZ.

фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков
фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Бюро национальной статистики (БНС) опубликовало свежие данные о средней зарплате в Казахстане. Пока без учета малых предприятий, занимающихся предпринимательской деятельностью.

Какая средняя зарплата в Казахстане

Согласно отчету, фактическая численность работников учтенных компаний и организаций в третьем квартале 2024 года составила 3,7 млн человек. За три месяца им было выплачено 4,4 трлн тенге.

В фонд заработной платы, помимо должностных окладов, при этом вошли доплаты, надбавки, премии и иные выплаты стимулирующего и компенсирующего характера. Он также был зафиксирован до удержания налогов и социальных платежей.

Таким образом, среднемесячная номинальная заработная плата одного работника в третьем квартале 2024 года составила 390 328 тенге. По сравнению с предыдущим кварталом она уменьшилась на 3,2%. Но к аналогичному периоду прошлого года – увеличилась на 11,3%.

За девять месяцев 2024 года средняя зарплата между тем составила – 391 713 тенге. По сравнению с прошлым годом этот показатель увеличился на 11,8%.

В каком регионе средняя зарплата выше

Самую высокую среднюю зарплату получают работники Атырауской области – 630 894 тенге. Мангистауская расположилась на втором месте – 570 233 тенге, а третье заняла область Ұлытау – 515 543 тенге.

В пятерку лидеров также вошли такие мегаполисы, как Астана и Алматы – 504 212 и 471 264 тенге в среднем на работника соответственно. В Шымкенте этот показатель равен 309 733 тенге.

Самые маленькие среднемесячные номинальные зарплаты зафиксированы в области Жетісу (280 464 тенге), Жамбылской (279 645 тенге) и Туркестанской (266 590 тенге) областях.

При этом средний показатель за месяц вырос только в Атырауской области, где он и без того самый высокий – на 6,1%, а также в Костанайской области – на незначительные 0,2%.

В остальных регионах он уменьшился. Больше всего – в Кызылординской (на 9,9%), Жамбылской (на 13,4%) и Туркестанской (на 17,8%) областях.

Среднемесячная номинальная заработная плата по регионам Казахстана во III квартале 2024 года
Область / город Средняя зарплата (тенге) Рост за месяц Рост за год
Республика Казахстан 390 328 –3,2% 11,3%
Абай 334 507 –1,7% 14,2%
Акмолинская 328 210 –0,6% 12,5%
Актюбинская 368 600 –0,5% 14,2%
Алматинская 308 314 –9,2% 13,1%
Атырауская 630 894 6,1% 4,7%
Западно-Казахстанская 340 084 –0,6% 8,1%
Жамбылская 279 645 –13,4% 8,5%
Жетісу 280 464 –6,6% 8,0%
Карагандинская 374 937 –1,2% 13,7%
Костанайская 338 366 0,2% 14,0%
Кызылординская 325 206 –9,9% 7,1%
Мангистауская 570 233 –1,7% 9,8%
Павлодарская 361 065 –1,6% 12,8%
Северо-Казахстанская 286 956 –3,5% 11,2%
Туркестанская 266 590 –17,8% 7,1%
Ұлытау 515 543 –1,4% 9,4%
Восточно-Казахстанская 360 098 –4,0% 13,7%
Астана 504 212 –2,8% 12,1%
Алматы 471 264 –1,9% 15,2%
Шымкент 309 733 –1,4% 16,1%
По данным Бюро национальной статистики, без учета малых предприятий, занимающихся предпринимательской деятельностью

 

Какие специалисты получают больше всего

В разрезе основных видов экономической деятельности самая высокая средняя зарплата наблюдается в сфере финансов и страхования – 831 462 тенге. На втором месте расположились информация и связь – 673 345 тенге, а третье досталось профессиональной, научной и технической деятельности – 593 349 тенге.

В четверку лидеров также вошла промышленность со средней зарплатой 560 826 тенге. Но выделяется в этой сфере горнодобывающая промышленность и разработка карьеров, где работники в среднем зарабатывают 854 142 тенге.

Самые маленькие среднемесячные номинальные заработные платы зафиксированы в образовании – 271 982 тенге, а также в сфере искусства, развлечений и отдыха – 267 218 тенге.

За квартал больше всего средние зарплаты выросли в сельском, лесном и рыбном хозяйстве – на 12,9%, до 283 801 тенге, в профессиональной, научной и технической деятельности – на 7,9%, а также в промышленности – на 5,1%.

Наоборот, уменьшились показатели в здравоохранении и социальном обслуживании населения – на 0,7%, финансовой и страховой деятельности – на 5,4%, а также в сфере образования – на 21,5%.

Среднемесячная номинальная заработная плата по видам экономической деятельности в Казахстане во III квартале 2024 года
Вид экономической деятельности Средняя зарплата (тенге) Рост за месяц Рост за год
Всего по Республике Казахстан 390 328 –3,2% 11,3%
Сельское, лесное и рыбное хозяйство 283 801 12,9% 19,9%
Промышленность 560 826 5,1% 13,8%
Строительство 509 788 3,2% 5,3%
Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов 360 192 3,9% 13,4%
Транспорт и складирование 531 960 4,5% 12,2%
Предоставление услуг по проживанию и питанию 332 998 4,8% 9,6%
Информация и связь 673 345 1,8% 28,1%
Финансовая и страховая деятельность 831 462 –5,4% 24,3%
Операции с недвижимым имуществом 298 822 1,3% 18,7%
Профессиональная, научная и техническая деятельность 593 349 7,9% 16,1%
Деятельность в области административного и вспомогательного обслуживания 359 375 3,1% –0,8%
Государственное управление и оборона; обязательное социальное обеспечение 317 275 0,2% 5,9%
Образование 271 982 –21,5% 9,9%
Здравоохранение и социальное обслуживание населения 312 986 –0,7% 8,0%
Искусство, развлечения и отдых 267 218 2,4% 18,0%
Предоставление прочих видов услуг 330 938 0,1% 12,8%
По данным Бюро национальной статистики, без учета малых предприятий, занимающихся предпринимательской деятельностью

 

Сильно отличаться от средней может медианная зарплата. Она находится в центре ряда работников, условно выстроенных по размерам начисленной заработной платы, и делит его на две равные части – с заработной платой ниже и выше указанной суммы.

Например, в третьем квартале 2024 года этот показатель по данным БНС составил 269 378 тенге.

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