Тайны происхождения казахских родов: наука и шежире

Генетический код казахов: тайны предков

Когда сформировался генофонд казахов? Почему народ стал делиться на роды и жузы? Как получилось, что в одном роду казахские мужчины имеют разные Y-хромосомы? Ответы на эти вопросы ученые ищут в Национальном центре биотехнологии, где ведутся исследования, способные не только раскрыть происхождение и структуру казахского общества, но и помочь в снижении риска генетических заболеваний.

Путь к науке и поиск генетических следов

Сотрудник центра, Максат Жабагин, заведующий лабораторией генетики человека, делится историей своего пути к науке:

«Будучи школьником, я интересовался нашей историей, неоднократно участвовал на олимпиадах. Позже увлекся естественными науками, поступил в МГУ им. Ломоносова на биологический факультет, на кафедру генетики. И в один прекрасный день на летней практике на очень интересной лекции нашего профессора узнал о междисциплинарном направлении генетики и истории. Речь шла о поиске генетических следов Чингисхана. Это меня увлекло…».

Основные направления исследований

В лаборатории Национального центра биотехнологии исследования охватывают три основных направления:

Популяционная генетика — изучение формирования народов Центральной Азии и генофонда казахов. Криминалистическая генетика — прикладное направление популяционной генетики. Медицинская генетика — исследование генетических основ заболеваний с целью предотвращения врожденных патологий.

«Сегодня существует промежуточный неинвазивный метод диагностического исследования возможных патологий ребенка… наши исследования позволят сократить количество женщин, которых необходимо направлять на инвазивный метод», — поясняет Жабагин.

Генеалогия казахских родов и роль Y-хромосомы

Ученые исследуют происхождение и структуру казахских родов, используя данные о Y-хромосоме, передаваемой по мужской линии. Жабагин отмечает:

«Известно, что Y-хромосома наследуется от отца к сыну, и по генеалогии мы знаем, что принадлежность ребенка к роду наследуется от отца… И мы в наших исследованиях доказали, что для большинства казахских родов это является нормой, когда большая часть членов одного рода действительно восходит к одному общему предку».

Примеры исследований

Исследования рода аргын выявили, что их общий предок жил около 650 лет назад, предположительно это золотоордынский эмир Караходжа. Уйсуны — крупнейшее объединение Старшего жуза — также восходят к общему предку Байдебек бию.

«Для аргынов характерен эффект отца-основателя. Это никак не соответствует версии их происхождения от различных племен… мы выяснили, что общий предок представителей рода аргын жил где-то 650 лет назад», — делится Жабагин.

Мозаичность генетической структуры казахских родов

Однако не все роды имеют одного отца-основателя. Роды, такие как кожа, объединяют потомков различных предков. Жабагин объясняет, что структура рода формировалась через социальные связи, захваты пленных и адаптацию батраков.

Ерлан Раманкулов, руководитель Национального центра биотехнологии, добавляет:

«Надо понимать, что роды казахские — это социальная категория. Нет такого рода, чтобы все были железно родственники… Сам род становился мозаичным».

Экзогамия и единство казахского генофонда

Традиции Жеты ата и экзогамии сохраняли генетическое разнообразие и обеспечивали взаимосвязь между родами.

«И по генетическим данным самое последнее смешение было в…», — так завершает Жабагин, подчеркивая важность смешения и передвижения, способствовавших единству казахского генофонда.

Заключение

Генетические исследования, проведенные в Национальном центре биотехнологии, подтверждают глубокую связь казахского народа с его историческим прошлым и проливают свет на сложные пути формирования его генетического кода. Эти открытия не только помогают разобраться в генеалогии, но и способствуют созданию научной основы для будущих поколений.