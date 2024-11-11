Автосалоны Казахстана получили предупреждение

Антимонопольное агентство Казахстана приняло меры для защиты прав покупателей, столкнувшихся с навязыванием автодилерами дополнительного оборудования и услуг, передает Tengri Auto со ссылкой на Агентство по защите и развитию конкуренции .

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В последние годы, особенно с запуском льготных программ автокредитования и на фоне дефицита новых автомобилей, многие покупатели сталкивались с требованием приобретать дополнительные опции, такие как сигнализация, коврики, защита картера и другие аксессуары. В некоторых случаях покупателям предлагали "ускоренную" доставку авто, если они соглашались на покупку этих опций, что могло увеличить цену на 2 миллиона тенге.

Примечательно, что, по данным агентства, у некоторых дилеров более 80 процентов автомобилей реализовывались с дополнительными опциями, стоимость которых могла достигать 3 миллионов тенге, а наценка на отдельные категории превышала 200 процентов. Кроме того, были случаи, когда дилеры обязывали клиентов оформлять страховку жизни и здоровья, что противоречит нормам Гражданского кодекса.

Также распространены ситуации, когда дилеры требовали обязательного обслуживания у них и запрещали замену масла и расходных материалов в сторонних сервисах. В случае отказа клиента от таких условий дилеры могли угрожать снятием автомобиля с гарантии, даже если использование услуг сторонних сервисов не влияло на работоспособность автомобиля.

Подобные действия препятствуют развитию конкуренции, так как покупатели лишаются возможности выбирать услуги и товары других поставщиков. Анализ показывает, что услуги и оборудование у независимых поставщиков в среднем на 20-30 процентов дешевле, что могло бы снизить расходы для автолюбителей.

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