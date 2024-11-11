На казахстанского исполнителя хита “Дымок“ завели дело в России – СМИ

В сети появилась информация, что на автора песни "Дымок" в России завели дело о пропаганде наркотиков, подробнее рассказывает Tengri Life .

Кадр из видео

Сообщение об этом опубликовано в Telegram-канале "Осторожно, новости".

"Протокол на казахстанского музыканта Игоря Цыбу (Ицык Цыпер) поступил в Никулинский суд Москвы. Цыбе вменяют более тяжкую версию статьи: о пропаганде наркотиков иностранным гражданином (статья 6.13, часть 2 Кодекса об административных правонарушениях). По ней артист может получить до 15 суток ареста с последующим выдворением из России", – отмечается в тексте Telegram-канала.

Согласно данной статье, артист может получить административный штраф от 4 000 до 30 000 рублей (от 20 тысяч до 151 тысячи тенге) с возможным выдворением за пределы России или без него или же арест на срок до 15 суток с выдворением или без него.

Telegram-канал также уточняет: "за что именно на Цыбу составили протокол, пока неизвестно".

Напомним, Игорь Цыба стал известным благодаря вирусному треку "Дымок". На сегодняшний день видео только на YouTube просмотрели более 71 миллиона раза.

По некоторым данным, артист родился в Костанае и ему за 60 лет.