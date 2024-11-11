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11.11.2024, 16:30

На пенсию в 53 года: кого может коснуться новелла от депутатов

Новости Казахстана 0 455

В Казахстане продолжаются усилия по улучшению условий жизни для людей с особыми потребностями. Депутаты сразу трех партий, в числе которых Respublica, AMANAT и Народная партия Казахстана, предложили снизить пенсионный возраст до 53 лет для отдельных категорий граждан, обнаружил inbusiness.kz. В социальной поддержке и регулировании трудовых прав данной категории граждан остаются значительные пробелы, особенно в части пенсионного обеспечения и возможности досрочного выхода на пенсию, заявляют авторы обращения на имя вице-премьера Тамары Дуйсеновой

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Кого может коснуться реформа?

На данный момент пенсионный возраст в Казахстане установлен на уровне 63 лет для мужчин и 61 года для женщин, с запланированным его увеличением до 63 лет для женщин к 2031 году. Для определенных категорий, таких как работники на вредных производствах, предусмотрены льготы на досрочный выход на пенсию, однако они не охватывают людей с инвалидностью и родителей детей с особыми потребностями.

Люди с инвалидностью сталкиваются с особыми трудностями, особенно в пожилом возрасте, когда хронические заболевания и функциональные нарушения значительно осложняют продолжение трудовой деятельности. Учитывая такие ограничения, досрочный выход на пенсию мог бы помочь этим гражданам сосредоточиться на своем здоровье и улучшить качество жизни. Аналогично родители, воспитывающие детей с инвалидностью, ежедневно испытывают значительное физическое и эмоциональное напряжение. Уход за такими детьми требует времени и средств, часто превышающих средний семейный бюджет, что создает тяжелую финансовую нагрузку.

Предлагаемые меры по улучшению поддержки

В целях повышения уровня поддержки предложено рассмотреть следующие инициативы:

  1. Снижение пенсионного возраста для людей с инвалидностью до 53 лет, что позволит им выйти на заслуженный отдых раньше, не доводя свое здоровье до предела.
  2. Снижение пенсионного возраста и введение дополнительного отпуска для родителей детей с особыми потребностями, чтобы они могли посвятить себя заботе о ребенке, восстанавливая физические и психоэмоциональные ресурсы.

Инициативы по снижению пенсионного возраста и предоставлению дополнительных льгот могут стать шагом к созданию более инклюзивного общества и улучшению качества жизни для многих казахстанцев. Реализация этих мер также положительно скажется на общественном климате, стимулируя поддержку граждан с особыми потребностями и укрепляя социальную справедливость.

Поддержка людей с инвалидностью и родителей детей с особыми потребностями — это не только забота о гражданах, но и важный аспект, влияющий на устойчивость и гуманность государства. По данным бюро национальности статистики, в Казахстане на начало 2024 года было зарегистрировано 724,9 тыс. людей с инвалидностью. За последние 10 лет их число выросло более чем на 15%. Большая их часть проживает на территории Туркестанской, Жамбылской и Алматинской областей, а также Алматы.

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