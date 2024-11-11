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11.11.2024, 17:13

В Нацбанке сделали заявление о банкнотах номиналом 5000 тенге

Новости Казахстана 0 813

Национальный банк Казахстана сообщает о продлении по 24 сентября 2025 года периода параллельного обращения банкнот номиналом 5000 тенге образца 2011 года и банкнот номиналом 5000 тенге измененного дизайна образца 2023 года, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Нацбанка.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

После завершения периода параллельного обращения, то есть с 25 сентября 2025 года, все банки и Казпочта будут обменивать банкноты старого образца (2011 года) на банкноты нового образца (2023 года) в течение трех лет, а филиалы Нацбанка – бессрочно.

"Банкноты нового образца и банкноты старого образца в период их параллельного обращения являются законным платежным средством, обязательны к приему по их нарицательной стоимости на всей территории Казахстана для осуществления всех видов платежей и переводов, зачисления на банковские счета. Они без ограничения размениваются и обмениваются во всех филиалах Нацбанка, Казпочте, банках второго уровня страны и филиалах банков-нерезидентов Казахстана", - отметили в Национальном банке.

В Нацбанке также напомнили, что отказ в приеме банкнот и монет, являющихся законным платежным средством, является административным правонарушением.

Банкнота номиналом 5000 тенге образца 2011 года / https://nationalbank.kz/

Банкнота номиналом 5000 тенге образца 2023 года / https://nationalbank.kz/

Ранее председатель Нацбанка Тимур Сулейменов ответил на вопрос, купюры какого номинала следующими обновят в Казахстане.

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