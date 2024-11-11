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11.11.2024, 18:03

Казахстанец поджег квартиру коллеги из-за того, что ему не дали отпуск

Новости Казахстана 0 561

Суд №2 Актобе рассмотрел уголовное дело в отношении жителя города, обвиняемого в умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества путем поджога, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу суда.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney
Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

В июле 2024 года подсудимый приехал в квартиру коллеги, открыл дверь с помощью имевшегося у него дополнительного ключа, поджег зажигалкой висевшие на двери спальни джинсы, после чего скрылся с места происшествия. Сообщается, что на такой поступок он пошел в результате недопонимания с коллегой, возникшего из-за непредоставления ему очередного трудового отпуска.

Подсудимый полностью признал вину в предъявленном обвинении. В качестве смягчающих уголовную ответственность и наказание обстоятельств суд учел наличие у него малолетних детей, искреннее раскаяние в содеянном, полное признание вины и добровольное возмещение причиненного имущественного ущерба. Отягчающих уголовную ответственность и наказание обстоятельств суд не установил.

Подсудимый был признан виновным, ему назначено наказание в виде ограничения свободы на три года с установлением пробационного контроля. Приговор суда в законную силу не вступил.

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