В Казахстане ищут новые запасы нефти

По информации нацкомпании, до конца этого года планируется начать бурение второй глубокой скважины по проекту "Каратон Подсолевой" в Атырауской области (5,5 тыс. м).

В конце мая этого года уже начат аналогичный процесс в рамках "Тургай Палеозой" в Кызылординской области (5,5 тыс. м). Скважина находится в бурении.

Помимо этого, на данный момент завершены полевые сейсморазведочные работы по пяти проектам геологического изучения недр. Это "Северный Озен", "Жаркын", "Болашак", "Березовский" и "Мугоджары". Данные недра расположены в Мангистауской, Западно-Казахстанской и Актюбинской областях. В КМГ сообщили, что общий объем полнократных данных 2D достиг 4,9 тыс. пог. км, 3D – 400 кв. км.

В связи с этим на данный момент обрабатываются данные и готовятся технико-экономические обоснования. Они нужны для принятия решений по получению контрактов на недропользование и дальнейшей геологоразведки.

Напомним, согласно данным министерства промышленности и строительства, в 2023 году на госучете находилось 307 нефтяных месторождений с объемом запасов в 4,4 млрд тонн.