Беглому экс-главе “Астана LRT“ вынесли новый приговор

Талгат Ардан. Фото: alrt.kz

Отмечается, что дело было рассмотрено заочно без участия подсудимого, поскольку он объявлен в международный розыск.

"22 декабря 2016 года бывший председатель правления ТОО LRT А., злоупотребляя должностными полномочиями, вопреки интересам службы, при отсутствии фактической потребности, незаконно запросил у государственного банка развития Китая (ГБРК) первый транш внешнего займа на сумму 257,6 миллиона долларов по проекту строительства LRT. С момента поступления средств они не были использованы по проекту", - говорится в сообщении суда.

26 ноября 2018 года решением СМЭС Алматы принудительно была прекращена деятельность банка. Таким образом, реализация указанного проекта была сорвана, заемные средства полученные от ГБРК не возвращены в ТОО и денежные средства не были использованы по целевому назначению тем самым, его действия повлекли тяжкие последствия, так как ТОО City transportation systems был причинен ущерб свыше 85 миллиардов тенге.

Вина подсудимого доказана показаниями свидетелей, заключениями экспертов и специалистов, материалами уголовного дела.

Прокурор просил назначить Талгату Ардану 11 лет лишения свободы, с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе и взыскать с него свыше 85 миллиардов тенге в пользу ТОО City transportation systems. Представитель потерпевшего поддержал позицию прокурора.

Сторона защиты просила оправдать подсудимого, за отсутствием состава преступления.

"Приговором суда А. признан виновным по статье 361 части 4 пункта 3) УК РК, и осужден к 4 годам 8 месяцам лишения свободы, с применением статьи 58 части 6 УК РК путем частичного сложения наказания, назначенного по приговору суда от 03.05.2023 года, окончательно назначено 9 лет лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе", - говорится в сообщении.

Кроме того, с Ардана в пользу ТОО City transportation systems взыскан материальный ущерб в размере свыше 85 миллиардов тенге.

"По делу вынесено частное постановление в адрес прокурора по факту халатности должностных лиц со стороны Минфина, так как не осуществлялось контроль по договору по госзайму, полученные ТОО", - добавили в суде.

Приговор не вступил в законную силу.