Как найденные деньги, смартфон или банковские карточки могут стать проблемой для казахстанцев

Обнаружив чужое потерянное имущество, важно не только постараться вернуть их владельцу, но и обезопасить себя от возможных неприятных последствий и обвинений. Как это сделать, читайте на NUR.KZ.

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Найденные деньги, смартфоны или банковские карточки могут стать проблемой для нашедшего их человека.

Это связано с тем, что нашедшего человека могут либо ошибочно воспринять за вора, либо намеренно обвинить в присвоении чужого имущества с целью наживы. Поэтому несоблюдение некоторых правил личной безопасности может привести к нежелательным последствиям.

Если оставить себе найденные деньги

Если кто-то нашел крупную сумму денег и не заявил об этом в полицию, это может рассматриваться как присвоение чужого имущества. В свою очередь такой исход грозит административным или даже уголовным наказанием.

Владельцы денег могут объявить их кражу, и при попытке потратить найденные средства нашедший может столкнуться с проблемами, если окажется под подозрением.

Опасность присвоения смартфонов

Смартфон хранит много личной информации, включая банковские приложения, контакты и фотографии. Попытка использовать чужой телефон может рассматриваться как незаконное проникновение в личную жизнь и даже как мошенничество.

Также у смартфонов есть возможность отслеживания, поэтому владелец может найти устройство через правоохранительные органы. И если забрать его с собой с целью найти владельца самостоятельно, можно оказаться под подозрением в хищении.

Риски банковских карт

Следует помнить, что использование чужой карты – это финансовое преступление. Даже если деньги не сняты, но была произведена попытка ее использования, это может вызвать проблемы с законом.

Банки и правоохранительные органы отслеживают подозрительные транзакции, и владелец может заметить несанкционированные попытки использовать карту.

Чтобы избежать подобных рисков, важно правильно "оформить" подобные находки.

Как поступить с найденными вещами

Если казахстанцы нашли чужое имущество, то следует сначала зафиксировать это с помощью видеосъемки. Важно при этом не трогать имущество: если это кошелек, сумка, рюкзак и так далее, то не открывать и не доставать ничего.

Далее, согласно статье 245 Гражданского кодекса РК (ГК), казахстанцы обязаны немедленно уведомить о найденных деньгах или других вещах собственника этого имущества или кого-либо из других известных ему лиц, имеющих право получить найденное, и возвратить находку.

То есть необходимо либо обратиться в полицию и сообщить о находке, либо ответственному лицу в текущей ситуации. Например, если имущество найдено в общественном транспорте, то следует сообщить о находке водителю.

Это обеспечит защиту своих интересов в подобных случаях.

Также казахстанцы могут законно присвоить себе находку или получить вознаграждение за найденное имущество, но для этого важно выполнить некоторые условия.

Как законно оставить находку себе или получить вознаграждение

Если казахстанцы случайно нашли крупную сумму денег или драгоценности, то их можно оставить себе. Но при этом важно выполнить определенные законные действия.

Согласно пункту 4 статьи 245 ГК, казахстанцы могут оставить себе найденные деньги или имущество, если:

они официально сообщили о находке полиции или местным исполнительным органам и передали им найденное имущество;

госорганы не выявили владельца (или он не отозвался) по истечении шести месяцев с момента подачи заявления о находке.

Тогда гражданин, нашедший деньги или другую вещь, может получить право собственности на это имущество.

А если владелец был найден, то в пункте 6 той же статьи предусмотрено право на получение вознаграждения в размере 30% от стоимости имущества. Но если оно представляет ценность только для владельца, то сумма вознаграждения устанавливается взаимной договоренностью.

Другими словами, в подобных ситуациях всегда лучше проявлять осторожность и ответственность, чтобы избежать возможных юридических проблем. А при правильных действиях можно даже получить награду за находку.