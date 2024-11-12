В Казахстане на полгода продлили ограничение на вывоз сжиженного газа

Министр энергетики подписал приказ от 8 ноября 2024 года "О некоторых вопросах транспортировки сжиженного нефтяного газа", сообщает Zakon.kz.
В тексте говорится:
Ввести запрет на вывоз с территории Республики Казахстан сжиженного нефтяного газа, пропана и бутана автомобильным и железнодорожным транспортом сроком на шесть месяцев.
Исключение составляют:
Приказ вводится в действие с 14 ноября 2024 года.
В ведомстве пояснили, что данное ограничение введено с целью обеспечения сжиженным нефтяным газом внутреннего рынка Казахстана.
В настоящее время транспортировка газа из нашей страны ограничена в соответствии с приказом министра энергетики РК от 2 мая 2024 года.
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