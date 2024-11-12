Верховный суд предложил списывать кредиты некоторым казахстанцам

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Вопросы внедрения искусственного интеллекта в судах и эффективные способы защиты интересов жертв интернет-мошенничества обсудили на заседании Международного совета Верховного суда.

"Одной новеллой, способной кардинально исправить ситуацию, будет являться законодательно установленная обязанность кредитных организаций списать задолженность при установлении судебным актом факта оформления займа мошенническим способом без участия клиента. Эта норма должна побудить кредитные организации принимать меры по безопасности выдаваемых кредитов", - рассказали в суде.

Председатель Верховного суда Асламбек Мергалиев отметил, что в рамках реализации поручения Президента идет системная работа по упрощению судебных процессов посредством IT, искусственного интеллекта и роботизации для минимизации судебных ошибок и освобождения ресурсов для работы над сложными делами.

Члены совета Оксана Качалова, Кристофер Кэмпбелл-Холт, Куртис Мастерс и Айгуль Кенжебаева внесли предложения по улучшению применения IT в судах.

При этом на заседании судьи Верховного суда Мадениет Омарбекова и Баян Токтарова подняли вопрос об ежегодном росте дел, связанных с интернет-мошенничеством.

"В текущем году по сравнению с 2022 годом рост таких гражданских дел составил свыше 270 процентов. Под влиянием мошенников жертвы самостоятельно оформляют банковские и микрофинансовые займы, даже продают свою недвижимость, направляя неустановленным лицам денежные средства", - говорится в сообщении.

Указывается, что Послании народу Казахстана от 2 сентября Глава государства поручил принять решительные меры противодействия мошенничеству и сопутствующим правонарушениям, от которых страдают добропорядочные граждане.

Судьями отмечено, что несмотря на то, что в Уголовном кодексе нет соответствующей статьи для защиты интересов жертв интернет-мошенничества, имеются гражданско-правовые способы защиты пострадавших.

"В гражданские суды поступают две категории исков: о взыскании неосновательного обогащения с "дропперов" и по требованиям граждан к банкам и микрофинансовым организациям. Так, если в суде доказан факт поступления денег на счета так называемых "дропперов", не подтвердивших основания для их получения, то они обязаны вернуть полученное неосновательное обогащение. Такая практика, выработанная Верховным Судом с начала текущего года, способствует профилактике участия граждан в мошеннических схемах.", - отмечается в сообщении.

Вместе с тем, участники заседания сошлись во мнении о необходимости совершенствования уголовного законодательства путем усиления ответственности в сфере кредитования по электронным средствам платежа.

"Предложены поправки в законы по обязательной биометрической аутентификации при онлайн-кредитовании и ограничения для пенсионеров и уязвимых слоев населения", - говорится в информации.

Выработанные рекомендации Международного совета будут направлены в уполномоченные органы.