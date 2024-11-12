Премьер упрекнул акиматы за “недостаточную работу“

Премьер-министр Олжас Бектенов озвучил ряд поручений касательно обеспечения пожарной безопасности в стране, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Особое внимание он уделил установке датчиков угарного газа.
"Надо задействовать газотехническую инспекцию акиматов, следует взять на учет дома социально уязвимых слоев населения. Они должны быть в зоне особого контроля. Во всех таких домах должны быть бесплатно установлены датчики угарного газа", - сказал Бектенов на заседании правительства.
За эту работу премьер раскритиковал сразу несколько акиматов.
"Здесь хочу отметить, что недостаточная работа в данном направлении проводится акиматами области Жетысу, Акмолинской и Актюбинской областей, а также города Алматы. Охват составляет от 2 до 14 процентов. Данным акиматам следует активизировать работу", - добавил глава кабмина.
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