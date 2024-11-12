Премьер упрекнул акиматы за “недостаточную работу“

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Особое внимание он уделил установке датчиков угарного газа.

"Надо задействовать газотехническую инспекцию акиматов, следует взять на учет дома социально уязвимых слоев населения. Они должны быть в зоне особого контроля. Во всех таких домах должны быть бесплатно установлены датчики угарного газа", - сказал Бектенов на заседании правительства.

За эту работу премьер раскритиковал сразу несколько акиматов.