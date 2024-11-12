Главе Минздрава указали на необоснованный рост цен на лекарства

Премьер-министр Олжас Бектенов спросил министра здравоохранения Акмарал Альназарову о необоснованном росте цен на лекарства, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Сегодня глава Минздрава выступила на заседании правительства с докладом по обеспечению населения лекарствами. После доклада премьер-министр спросил у Акмарал Альназаровой, какие меры принимаются для недопущения необоснованного роста цен на лекарства.
"В данном направлении проводится работа. Есть ряд нормативно-правовых актов, регулирующих вопросы ценообразования на лекарственные средства, есть приказы Министерства здравоохранения, они анализируются и пересматриваются", - ответила Альназарова.
По словам министра, существуют издержки, которые приводят к беспричинному росту цен на лекарства.
"Маркетинговые - на 30 процентов, логистические - до 15 процентов. Планируется проведение оптимизации. На сегодня приказ проходит согласование с соответствующими государственными органами, ожидаем, что до конца года он будет подписан. Наряду с этим 20 августа подписали приказ, которым разница в цене между дженериками и оригинальными препаратами должна быть не менее 30 процентов. Это касается лекарств, закупаемых государством", - пояснила министр.
Как подчеркнула Альназарова, для регулирования цен импортных лекарств министерство проводит интеграцию с информационной системой "Кеден".
"Ожидаем, что до конца года завершим работу. Если мы в начале следующего года завершим полностью интеграцию, то мы будем видеть цены импортных лекарств на входе в Казахстан. Это также позволит регулировать цены на препараты внутри страны", - заключила Альназарова.
Комментарии0 комментарий(ев)