Доллар почти по 500: что происходит с тенге, объяснили эксперты

Экономисты Бауыржан Шурманов и Эльдар Шамсутдинов объяснили, с какими внешними факторами может быть связано подорожание доллара в Казахстане почти до 500 тенге и чего ожидать от курса в ближайшее время, передает корреспондент Tengrinews.kz .

Фото: depositphotos.com/LyazaTretyakova

По словам эксперта, курс тенге в Казахстане уже почти 10 лет свободно плавающий. Это значит, что в режиме инфляционного таргетирования денежно-кредитной политики центробанки не устанавливают и не таргетируют курс валюты.

"Основной фактор подорожания доллара - это снижение стоимости нефти. За неделю стоимость барреля марки Brent просела на 4,5 процента. Нашим основным экспортным товаром, который приносит стране долларовую прибыль, остается именно это сырье, поэтому и наш курс привязан к новостям с нефтью", - считает экономист.

Шурманов отмечает, что в следующем месяце ожидается укрепление тенге.

"Вчера ассоциация финансистов Казахстана опубликовала результаты экспертного опроса. На горизонте следующего месяца эксперты закладывают ожидания на укрепление нацвалюты до 487,1 тенге за один доллар на фоне прохождения квартального налогового периода и повышенных объемов продаж иностранной валюты из Нацфонда. Но стоит отметить, что текущий коридор колебаний тенге для всех становится привычным. Курс по технической картине продолжает идти к 500 тенге. И в следующем году мы можем увидеть его повышение. Помимо снижения цен на нефть, стоит отметить продолжающийся рост импорта, крупные выплаты по внешнему долгу (в 2025 году предстоят погашения по еврооблигациям Минфина на 2,5 миллиарда долларов), которые могут оказать давление на курс нацвалюты.

Экономист Эльдар Шамсутдинов считает, что подорожание доллара до 498 тенге можно объяснить несколькими внешними факторами, включая выборы в США, мировую экономику, динамику нефтяного рынка и позицию участников финансовых рынков по отношению к тенге.

"2024 год оказался насыщен политическими событиями, что создало значительную волатильность на сырьевых и валютных рынках как в развивающихся, так и в развитых странах. Индекс доллара (DXY) после президентских выборов в США значительно увеличился, что оказало давление на большинство мировых валют", - говорит эксперт.

Он также отмечает, что внешние условия оказывают заметное влияние.

"Международный валютный фонд, Всемирный банк и Bank of America (BofA) в своих обзорах отмечают, что Казахстан становится все более зависимым от высоких цен на нефть, так как уровень фискальной безубыточности страны растет. Это означает, что любые корректировки цен на нефть могут негативно повлиять на тенге, усиливая давление на бюджет и валютный рынок", - сказал Шамсутдинов.

Однако, отмечает экономист, бюджет зависит не только от цен на нефть, но и от объемов ее продаж.

"Ожидается, что в 2025 году добыча увеличится на 140 тысяч баррелей в сутки, а в 2026 году - еще на 20 тысяч баррелей. Это поддержит бюджет, но также несет риски перепроизводства и возможного нарушения обязательств перед ОПЕК+. Кроме того, завершение конфликта между Россией и Украиной может открыть дополнительные каналы поставок нефти из стран бывшего СССР, что потенциально приведет к увеличению предложения и снижению цен на мировом рынке", - прогнозирует эксперт.

По словам Эльдара Шамсутдинова, в ноябре ожидаются значительные продажи валюты в Казахстане, но это пока не привело к укреплению тенге.

"Один из крупнейших банков мира JPMorgan отмечает, что при текущей волатильности на глобальных рынках и местной склонности к покупкам доллара слабость тенге, вероятно, сохранится. Одним из буферов от внешнего давления является Национальный фонд, так как трансферты в бюджет из него происходят в виде валюты. Эти поступления оказывают поддержку тенге, но создают риск его переукрепления. На уровне спекулятивных и инвестиционных настроений тенге сталкивается с дополнительными вызовами. Высокий спрос на доллар со стороны казахстанских участников рынка создает устойчивое давление на курс", - объяснил экономист.

Этот фактор наряду со слабой реакцией тенге на внешние стимулы, такие как рост цен на нефть и увеличенные валютные интервенции, вызывает ощущение ограниченной ликвидности и высокой зависимости курса от внешних факторов, говорит он.

"Таким образом, рост курса доллара до 498 тенге может быть обусловлен не только внутренними факторами, но и глобальной неопределенностью, изменениями на нефтяном рынке и укреплением доллара. Учитывая все эти факторы, тенге, несмотря на ожидаемые валютные интервенции, сохраняет слабую динамику, которая, по оценкам экспертов, может продолжаться до улучшения общей макроэкономической ситуации в регионе", - сказал Шамсутдинов.

По мнению эксперта, если казахстанский бюджет не сможет компенсировать выпадающие доходы и не будет секвестрирован, вероятно, он будет недополучать доходы, что приведет к необходимости продажи валюты из Национального фонда для поддержки тенге.

"Многое также будет зависеть от политики ОПЕК и решений США, которые, вероятно, будут стремиться к снижению стоимости нефти", - заключил он.

Напомним, 11 ноября в обменных пунктах Казахстана доллар продавали за 498 тенге. При этом на Казахстанской фондовой бирже KASE средневзвешенный курс доллара составил 492,65 тенге, повысившись на 0,91 тенге. По итогам вечерних торгов курс доллара составил 493,27 тенге, показав рост на 1,53 тенге.