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12.11.2024, 13:04

Российские военные повредили газовую трубу в ЗКО: аким рассказал подробности

Новости Казахстана 0 413

Российская военная техника задела газовую трубу в селе Сайхин в Западно-Казахстанской области. Виновного оштрафовали, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Кадр из видео
Кадр из видео

На брифинге акима Западно-Казахстанской области Наримана Турегалиева в СЦК спросили, как наказали водителя, который наехал на газовую трубу, и почему вообще российские военнослужащие свободно перемещались по территории Казахстана.

"Есть международный договор. Проезд через территорию Казахстана осуществляется в рамках этого соглашения... Мы об этом знаем. Когда проходили на полигоне учебные тренировки военных РФ, они проезжали через поселок Сайхин. Как раз в это время в течение недели шли проливные дожди, они вынуждены были через райцентр проехать. Все эти маршруты согласованы. Когда проезжали через поселок Сайхин, да, был факт, что одна машина задела трубу", - рассказал Нариман Турегалиев на брифинге в Астане.

По словам акима региона, с газопроводом "ничего не случилось". Тем не менее казахстанские правоохранители задержали командира подразделения и составили административный протокол.

"Его, конечно, оштрафовали. Мы сразу во время проезда его задержали, и прямо там был составлен административный протокол", - добавил Турегалиев.

Отметим, в конце октября в СМИ появилась информация о том, что российский военный тягач повредил газовую трубу в селе Сайхин Бокейординского района Западно-Казахстанской области. По некоторым данным, там расположены две российские войсковые части.

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