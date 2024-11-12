Страхование имущества могут включить в комуслуги

В ходе региональной конференции Всемирного банка и AFSA она напомнила об опыте Испании и Турции, где работают страховые фонды катастрофических рисков.

"Но они создавались в течение долгих лет, накапливая деньги. Поэтому говорить о том, что вновь созданный молодой фонд катастрофических рисков будет покрывать все убытки граждан, не приходится. Нужно все-таки думать о том, что он будет помогать гражданам закрывать первоочередные издержки, связанные с катастрофами", – считает она.

При этом Хаджиева отметила, что необходимо выстроить нормальную систему работы с населением.

"Главное – работа с теми людьми, которые уже попали в катастрофу. Речь идет о потерпевших, о тех, кто лишился своего жилья. В первые моменты им не до каких-то изысканий в области страхования или финансового сектора. Они хотят получить хотя бы минимальную поддержку, чтобы пережить этот кризисный период. Для этого и предназначается фонд", – пояснила зампред.

Однако в Казахстане довольно сложно развивается добровольное страхование, отметила она.

"Это те продукты, которые практически не покупаются и не продаются. Поэтому некоторые компании сегодня используют возможность сотрудничества с коммунальными службами. Это первый опыт, и мы надеемся, что комитет по защите прав потребителей не будет против такого общения. В рамках тех же квитанций за комуслуги можно будет включать соответствующую строку, которая предусматривает получение добровольной страховки. Это как вариант использования имеющихся технологических возможностей", – предложила представитель АРРФР. И добавила, что страховые компании, таким образом, будут двигаться в регионы.

Кроме того, по ее словам, страны Центральной Азии часто несут общие риски в плане катастроф.

"Поэтому необходимо создавать инструменты совместного страхования. В перспективе возможно создание каких-либо общих перестраховочных фондов. Но на сегодняшний день каждая из наших стран находится на стадии формирования первоначальной модели. Поэтому сейчас говорить о том, что нам необходим какой-то большой фонд перестрахования, рано. Но надо уже об этом задумываться", – резюмировала Хаджиева.

Ранее сообщалось, что Казахстан изучает опыт США и Турции по созданию страхового фонда от катастроф.