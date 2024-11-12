Детей начнут по-новому кормить в школах Казахстана

В Казахстане разработают новый стандарт школьного питания. Об этом заявила министр здравоохранения Акмарал Альназарова, передает Tengrinews.kz .

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Как отметила Альназарова, последние два года учащиеся 1-4-х классов в Казахстане получают бесплатное питание. На это каждый год выделяется более 175 миллиардов тенге.

"И сегодня важно сделать следующий шаг: разработать для всех школ страны новый стандарт, который станет гарантией качественного, сбалансированного и безопасного питания наших детей", - написала Альназарова в своих соцсетях.

По ее словам, обсуждение нового стандарта ведется с Министерством просвещения и ЮНИСЕФ.