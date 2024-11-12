Курс доллара в Казахстане приблизился к отметке в 495 тенге

Какой курс доллара установился на торгах в Казахстане 12 ноября, передает корреспондент Tengrinews.kz .

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По итогам дневных торгов на Казахстанской фондовой бирже KASE средневзвешенный курс доллара составил 494,95 тенге, повысившись на 1,68 тенге. Отметим, что официальный курс Национального банка на 12 ноября составляет 492,65 тенге за доллар.

По данным kurs.kz, на текущий момент средний курс покупки доллара в обменниках Алматы равен 495,05 тенге, продажи - 497,01 тенге. В обменниках Астаны американскую валюту покупают в среднем по 493,01 тенге, продают по 498,00 тенге.