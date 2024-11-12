Казахстанцы забрали из пенсионного фонда свыше 3 трлн тенге

Согласно данным ЕНПФ, на 1 ноября 2024 года население доверило частным компаниям почти 59 млрд тенге пенсионных накоплений.

Больше всего вкладчики передали денег Halyk Finance – 35,8 млрд тенге. На втором месте – Jusan Invest, 10,8 млрд тенге, а на третьем – BCC Invest, 5,4 млрд тенге. Остальные средства распределены между Halyk Global Markets и "Сентрас Секьюритиз".

На улучшение условий жилья казахстанцы изъяли из ЕНПФ более 3,6 трлн тенге. Количество граждан, которым одобрили данные выплаты, составило 766,5 тыс.

Наибольший объем денег сняли вкладчики из Алматы – 856,2 млрд тенге. Далее следуют Астана – 630,5 млрд тенге, Мангистауская – 559,7 млрд тенге, Атырауская – 328,3 млрд тенге, Карагандинская области – 230,01 млрд тенге.

А вот меньше всего пенсионных накоплений использовали в Алматинской области и области Ұлытау: 7,9 млрд тенге и 31,6 млрд тенге соответственно.

Также казахстанцы изъяли из ЕНПФ более 538 млрд тенге на лечение. Заявки одобрили 388,7 тыс. вкладчиков. По объему выплат лидируют вышеуказанные области. При этом в первую тройку входят Алматы – 99,4 млрд тенге, Атырауская область – 74,7 млрд тенге, Астана – 68,6 млрд тенге.