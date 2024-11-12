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12.11.2024, 17:01

В Казахстане может сильно подорожать молочная продукция из России

Новости Казахстана 0 282

В России резко подорожало сливочное и подсолнечное масло. Только за одну неделю рост цен на сливочное масло составил 1,37%, а за год - 27,5%. Подсолнечное масло за год выросло в цене на 45%, а за месяц - на 11%. Вслед за маслом ожидается скачок цен на молоко, сообщает Zakon.kz.

Фото: freepik
Фото: freepik

Как заявил на днях генеральный директор Национального союза производителей молока РФ Артем Белов, себестоимость производства молока выросла на 24%. Согласно данным Ростата, за год цены на молоко выросли на 14%.

Причин стремительного подорожания продуктов в России несколько. Это повышение тарифов на электроэнергию, цен на ГСМ и так далее. Свой эффект имеет и ключевая ставка Центробанка РФ, которая достигла 21%.

Российская инфляция напрямую влияет на инфляцию в Казахстане. Ведь, по данным Национального банка РК, Казахстан завозит из России (от всего импорта) 71% сахара, 67% колбасных изделий, 88% овощных консервов, 20% чая, 19% рыбы, 44% творога и сыра, 63% шоколада и так далее.

таблица продукты, фото - Новости Zakon.kz от 12.11.2024 16:51

Фото: nationalbank.kz

Инфляция по своей природе может быть подвержена не только внутренним, но и внешним факторам, поскольку часть потребляемых товаров является импортируемой. В целом, большая часть продовольствия производится внутри Казахстана (более 75%). Тем не менее, потребительский рынок остается зависимым от импорта ряда базовых продуктов питания, что делает экономику Казахстана уязвимой к внешним шокам, — утверждают специалисты НБРК.

"Особое внимание следует уделить высокой доле России в импорте продовольственных товаров. Динамика импортной инфляции в Казахстане повторяет траекторию роста цен на продовольствие в России с лагом в 1-2 месяца, что подтверждает значительное влияние ценовой динамики в России на Казахстан".Национальный банк Казахстана

Пока Казахстан не начнет наращивать объемы собственного производства продовольствия, он будет зависим от внешних факторов, полагает экономист Ануар Каражанов.

Но даже и тогда наша страна будет подвержена сторонним влияниям. Сегодня процессам. Индекс цен продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) за октябрь 2024 года поднялся до 127,4.

таблица продовольствие, фото - Новости Zakon.kz от 12.11.2024 16:51

Индекс цен на продовольствие в мире. Фото: fao

Рост обусловлен общим увеличением цен на сырьевые товары, за исключением мяса. Растительные масла зафиксировали самый большой рост (+7,3% за месяц). Кроме того, вырос в цене сахар (+3,3%) на фоне сохраняющихся опасений по поводу перспектив производства в Бразилии, отмечает эксперт.

Также подскочили цены на молочные продукты (+1,9%) и зерновые (+0,8%) из-за опасения по поводу плохой погоды, влияющей на посев озимых культур в нескольких крупных экспортерах северного полушария, включая ЕС, Россию, США и Казахстан.

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