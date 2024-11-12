Аким ЗКО отрицает эмиграцию мужчин в Россию для участия в войне

Вопрос был поднят на брифинге В СЦК, в связи с многочисленными сообщениями о том, что мужчины из Уральска якобы уезжают в Россию на заработки и участвуют на войне.

Турегалиев назвал инмормацию «слухами».

«Я не знаю, такой информации у нас нет. Я слышу об этом впервые и сомневаюсь, что кто-то из нашей области переезжал с целью участия в военных действиях или специальной военной операции. Не понимаю, откуда взялись такие слухи», — пояснил аким, отвечая на вопрос журналиста NT.

Ранее сообщалось, что уроженец Казахстана погиб на войне в Украине.