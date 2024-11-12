Прикрепление к поликлинике в Казахстане: Минздрав вводит новые правила

Появились новые правила прикрепления к поликлинике в Казахстане. Минздрав разработал проект приказа, который вводит изменения и дополнения в правила прикрепления к организациям первичной медико-санитарной помощи (ПМСП), передает Tengrinews.kz .

Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов

Проект приказа предусматривает несколько изменений, касающихся студентов, призывников и несовершеннолетних. Так, обучающиеся в вузах и медресе иногородние студенты, а также призывники младше 18 лет смогут прикрепиться к поликлинике через портал электронного правительства или в бумажной форме. Для этого потребуется официальное обращение законных представителей по месту расположения учебного заведения с учетом принципа шаговой доступности. Таким образом появится возможность для приезжих студентов прикрепляться к поликлиникам, которые расположены в ближайшей доступности к университету. Студенты, достигшие 18 лет, смогут прикрепляться самостоятельно по месту фактического проживания или по месту нахождения учебного заведения.

Кроме того, изменения коснутся и прикрепления детей: теперь родители и опекуны смогут прикреплять их к поликлиникам по месту фактического проживания, что упростит доступ к медицинской помощи для семей, проживающих не по месту прописки.

Сроки проведения ежегодной кампании по прикреплению также изменятся: она будет проходить с 1 сентября по 1 ноября вместо прежнего периода с 15 сентября по 15 ноября.

Ранее мы сообщали, что на портале eGov.kz появилась новая услуга, с помощью которой опекуны детей и недееспособных граждан могут прикрепить своих подопечных к поликлинике.