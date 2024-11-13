Победа Трампа повлияла на тенге - Нацбанк

На казахстанском валютном рынке наблюдается повышенная волатильность, вызванная как внешними экономическими факторами, так и увеличением спекулятивных сделок. Об этом сообщила заместитель председателя Национального банка Алия Молдабекова, передает Tengrinews.kz .

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По словам Молдабековой, в настоящее время наблюдается повышенная волатильность на глобальных финансовых рынках, что связано с результатами президентских выборов в США.

"Победа Дональда Трампа вызвала укрепление доллара США и ослабление валют развивающихся стран, включая тенге. (...) Мы видим заметное снижение предложения иностранной валюты и одновременное увеличение спроса на нее, что, в свою очередь, способствует ослаблению курса тенге. С начала ноября 2024 года курс национальной валюты на биржевых торгах ослаб на 1,4 процента, до 495 тенге за доллар США", - отметила зампред Нацбанка.

Усиление колебаний обменного курса тенге, по словам Молдабековой, может привести к его дестабилизации, особенно в условиях недостаточной ликвидности.

"Национальный банк не реагирует на изменение курса национальной валюты, обоснованное фундаментальными факторами. Но вынуждены констатировать, что наблюдаемые в последние дни колебания тенге вызваны не только фундаментальными причинами. В связи с чем Национальный банк считает наблюдающуюся волатильность курса национальной валюты чрезмерной", - подчеркнула она.

Национальный банк Казахстана продолжит следить за развитием ситуации и, если необходимо, примет меры для обеспечения нормального функционирования валютного рынка.