Какие зарплаты у начальников в Казахстане?

Средняя номинальная заработная плата руководителя организации в Казахстане в текущем году составила 788,7 тыс. тенге — на 10,3% больше, чем в 2023-м, и на 52,2% больше, чем четыре года назад, в 2020-м. Такие данные приводит бюро национальной статистики (БНС) АСПиР РК, передает inbusiness.kz со ссылкой на Finprom.kz .

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При сопоставлении этого показателя со средней номинальной зарплатой по экономике можно отметить, что отличаются они почти в два раза. Если быть точнее, отношение зарплаты начальников к средней по стране в текущем году составило 1,96. Примечательно, что в 2020-м эта разница была чуть более ощутимой: в 2,43 раза. С того времени разрыв постепенно уменьшается.

Подробные отчеты БНС позволяют сделать вывод: зарплатой в 788,7 тыс. тенге могут похвастаться руководители компаний не в каждой отрасли и далеко не в каждом регионе. Скорее эта сумма — среднее между очень высокими зарплатами топ-менеджеров нацкомпаний и корпораций и относительно небольшими доходами руководителей средних и малых предприятий. Например, есть в Казахстане руководители филиалов компаний с ежемесячной зарплатой в 14,3 млн тенге, директора фирм, зарабатывающие 10 млн тенге, и начальники центров социального обслуживания с зарплатой в 364,2 тыс. тенге

Обратите внимание на карту. Зарплата более 788,7 тыс. тенге наблюдается у руководителей только в пяти самых крупных или активно развивающихся регионах РК. Самую большую зарплату получают начальники в Алматы: более 1,2 млн тенге. Меньше миллиона зарабатывают нефтяные боссы: в Атырауской области показатель составляет 983,5 тыс. тенге, в Мангистауской — 791 тыс. тенге. Примерами для целеполагания также можно считать шефов астанинских компаний, каждый месяц они получают 853,8 тыс. тенге.

Значительно ниже на их фоне выглядят зарплаты руководителей организаций в Жамбылской (496,5 тыс. тенге), Северо-Казахстанской (517,2 тыс. тенге) и Туркестанской (526 тыс. тенге) областях. До 600 тыс. тенге зарабатывают и начальники в Шымкенте, а также в Улытауской, Кызылординской, Костанайской и Западно-Казахстанской областях.

Разбивка по отраслям экономики тоже сильно дифференцирует доходы руководителей. Самые высокие зарплаты среди боссов — у директоров табачных фабрик (3,9 млн тенге) и фармацевтических компаний (3,2 млн тенге). Нефтяная отрасль по величине зарплат начальников находится только на третьем месте: 2,1 млн тенге. Вдвое больше среднего получают директора автозаводов (1,7 млн тенге) и угледобывающих компаний (1,7 млн тенге), руководители банков и страховых компаний (1,6 млн тенге), а также начальники в IT-организациях (1,5 млн тенге).

Самые невысокие в сравнении с другими руководителями зарплаты наблюдаются у тех, кто управляет разными социальными организациями (297,5 тыс. тенге), а также у заведующих детских садов (319,2 тыс. тенге) и глав ветеринарных клиник (348,1 тыс. тенге). Впрочем, в разного рода бюджетных организациях зарплаты руководителей подразделений тоже далеки от среднего показателя. Директора школ зарабатывают 384,5 тыс. тенге, главврачи больниц — 507 тыс. тенге, начальники госучреждений — 461,3 тыс. тенге.

Максимально высокая зарплата среди чиновников — у премьер-министра страны и его замов: по 2,5 млн тенге в месяц. Акимы областей получают в среднем 1,7 млн тенге, министры — 1,5 млн тенге, депутаты мажилиса — 1,3 млн тенге, сената — 1,1 млн тенге. Это официальная информация, которая опубликована БНС и находится в открытом доступе.

Судя по статистическим отчетам, в Казахстане есть много разных профессий, которые приносят умельцам доходы даже выше, чем у руководителей, отмечает Finprom. Главное требование — стать лучшим в своей сфере, обладать глубокими знаниями, опытом, производить уникальные продукты и услуги. Для примера выбрали несколько таких специалистов в трёх отраслях экономики: горнодобывающей промышленности, строительстве, информации и связи.

Каждая из сфер имеет свои особенности. Например, в строительстве больше, чем у руководителей компаний, зарплата у инженеров высшей категории, которые отвечают за строительные работы и безопасность (1,8 млн тенге), технадзор (до 3,7 млн тенге) и технику безопасности (1,2 млн тенге). В добывающей промышленности в топ обладателей самых высоких зарплат входят также специалисты высокой квалификации в инженерии (до 8,6 млн тенге) и технологическом обеспечении (до 4,2 млн тенге).

Любопытные результаты удалось получить при формировании такого списка в сфере информации и связи, где средняя зарплата руководителя составляет 1,1 млн тенге. Как отмечает Finprom, при изучении отчётов список профессий в IT, обладатели которых получают больше этой суммы, оказался настолько длинным, что пришлось выбирать из него только самые интересные и даже экстраординарные профессии.

Хорошие программисты, IT-архитекторы и frontend-разработчики получают больше 1 млн тенге. Помимо них, высокими зарплатами в этой сфере могут похвастаться бизнес-аналитики (до 1,4 млн тенге), аниматоры (до 1,8 млн тенге) и художники компьютерной графики (до 1,4 млн тенге). Необычной профессией в отрасли с самой впечатляющей зарплатой можно назвать специалиста по инженерной психологии. Такой эксперт, знающий, как сделать так, чтобы технические системы работали лучше и приносили больше денег компании, зарабатывает 15,3 млн тенге — в 35 раз больше средней зарплаты в стране.