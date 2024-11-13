Какие зарплаты у начальников в Казахстане?

Средняя номинальная заработная плата руководителя организации в Казахстане в текущем году составила 788,7 тыс. тенге — на 10,3% больше, чем в 2023-м, и на 52,2% больше, чем четыре года назад, в 2020-м. Такие данные приводит бюро национальной статистики (БНС) АСПиР РК, передает inbusiness.kz со ссылкой на Finprom.kz.
При сопоставлении этого показателя со средней номинальной зарплатой по экономике можно отметить, что отличаются они почти в два раза. Если быть точнее, отношение зарплаты начальников к средней по стране в текущем году составило 1,96. Примечательно, что в 2020-м эта разница была чуть более ощутимой: в 2,43 раза. С того времени разрыв постепенно уменьшается.
Подробные отчеты БНС позволяют сделать вывод: зарплатой в 788,7 тыс. тенге могут похвастаться руководители компаний не в каждой отрасли и далеко не в каждом регионе. Скорее эта сумма — среднее между очень высокими зарплатами топ-менеджеров нацкомпаний и корпораций и относительно небольшими доходами руководителей средних и малых предприятий. Например, есть в Казахстане руководители филиалов компаний с ежемесячной зарплатой в 14,3 млн тенге, директора фирм, зарабатывающие 10 млн тенге, и начальники центров социального обслуживания с зарплатой в 364,2 тыс. тенге
Обратите внимание на карту. Зарплата более 788,7 тыс. тенге наблюдается у руководителей только в пяти самых крупных или активно развивающихся регионах РК. Самую большую зарплату получают начальники в Алматы: более 1,2 млн тенге. Меньше миллиона зарабатывают нефтяные боссы: в Атырауской области показатель составляет 983,5 тыс. тенге, в Мангистауской — 791 тыс. тенге. Примерами для целеполагания также можно считать шефов астанинских компаний, каждый месяц они получают 853,8 тыс. тенге.
Значительно ниже на их фоне выглядят зарплаты руководителей организаций в Жамбылской (496,5 тыс. тенге), Северо-Казахстанской (517,2 тыс. тенге) и Туркестанской (526 тыс. тенге) областях. До 600 тыс. тенге зарабатывают и начальники в Шымкенте, а также в Улытауской, Кызылординской, Костанайской и Западно-Казахстанской областях.
Разбивка по отраслям экономики тоже сильно дифференцирует доходы руководителей. Самые высокие зарплаты среди боссов — у директоров табачных фабрик (3,9 млн тенге) и фармацевтических компаний (3,2 млн тенге). Нефтяная отрасль по величине зарплат начальников находится только на третьем месте: 2,1 млн тенге. Вдвое больше среднего получают директора автозаводов (1,7 млн тенге) и угледобывающих компаний (1,7 млн тенге), руководители банков и страховых компаний (1,6 млн тенге), а также начальники в IT-организациях (1,5 млн тенге).
Самые невысокие в сравнении с другими руководителями зарплаты наблюдаются у тех, кто управляет разными социальными организациями (297,5 тыс. тенге), а также у заведующих детских садов (319,2 тыс. тенге) и глав ветеринарных клиник (348,1 тыс. тенге). Впрочем, в разного рода бюджетных организациях зарплаты руководителей подразделений тоже далеки от среднего показателя. Директора школ зарабатывают 384,5 тыс. тенге, главврачи больниц — 507 тыс. тенге, начальники госучреждений — 461,3 тыс. тенге.
Максимально высокая зарплата среди чиновников — у премьер-министра страны и его замов: по 2,5 млн тенге в месяц. Акимы областей получают в среднем 1,7 млн тенге, министры — 1,5 млн тенге, депутаты мажилиса — 1,3 млн тенге, сената — 1,1 млн тенге. Это официальная информация, которая опубликована БНС и находится в открытом доступе.
Судя по статистическим отчетам, в Казахстане есть много разных профессий, которые приносят умельцам доходы даже выше, чем у руководителей, отмечает Finprom. Главное требование — стать лучшим в своей сфере, обладать глубокими знаниями, опытом, производить уникальные продукты и услуги. Для примера выбрали несколько таких специалистов в трёх отраслях экономики: горнодобывающей промышленности, строительстве, информации и связи.
Каждая из сфер имеет свои особенности. Например, в строительстве больше, чем у руководителей компаний, зарплата у инженеров высшей категории, которые отвечают за строительные работы и безопасность (1,8 млн тенге), технадзор (до 3,7 млн тенге) и технику безопасности (1,2 млн тенге). В добывающей промышленности в топ обладателей самых высоких зарплат входят также специалисты высокой квалификации в инженерии (до 8,6 млн тенге) и технологическом обеспечении (до 4,2 млн тенге).
Любопытные результаты удалось получить при формировании такого списка в сфере информации и связи, где средняя зарплата руководителя составляет 1,1 млн тенге. Как отмечает Finprom, при изучении отчётов список профессий в IT, обладатели которых получают больше этой суммы, оказался настолько длинным, что пришлось выбирать из него только самые интересные и даже экстраординарные профессии.
Хорошие программисты, IT-архитекторы и frontend-разработчики получают больше 1 млн тенге. Помимо них, высокими зарплатами в этой сфере могут похвастаться бизнес-аналитики (до 1,4 млн тенге), аниматоры (до 1,8 млн тенге) и художники компьютерной графики (до 1,4 млн тенге). Необычной профессией в отрасли с самой впечатляющей зарплатой можно назвать специалиста по инженерной психологии. Такой эксперт, знающий, как сделать так, чтобы технические системы работали лучше и приносили больше денег компании, зарабатывает 15,3 млн тенге — в 35 раз больше средней зарплаты в стране.
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