Техосмотр в Казахстане онлайн: о незаконном бизнесе рассказал эксперт

В Казахстане продолжается борьба с нелегальными пунктами техосмотра, которые, несмотря на запреты, продолжают предлагать услуги онлайн, ограничиваясь получением фото автомобиля от клиента. Почему такие такие пункты продолжают существовать и как с ними борются, разбирался Tengri Auto .

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В Казахстане до сих пор остается возможность пройти технический осмотр автомобиля удаленно, просто отправив фотографии, вопреки тому, что практика постепенно отходит на второй план.

На сегодняшний день в стране работают сотни пунктов технического осмотра, из которых многие, к сожалению, не соответствуют стандартам. Некоторые из этих точек попадают под закрытие или снос, так как зачастую оказываются "серыми", функционируя с нарушениями или предоставляя некачественные услуги. Несмотря на то, что такие практики встречаются реже, проблема остается актуальной.

По данным председателя Республиканской Ассоциации операторов технического осмотра Михаила Будянского, ситуация сложилась из-за отсутствия должного контроля, что привело к распространению недобросовестных игроков на рынке.

"На протяжении долгого времени нас никто не контролировал. Мы были брошены, и там, где нет контроля, всегда возникает хаос и беспредел. Этим пользовались недобросовестные предприниматели: для них не было ни наказания, ни необходимости соблюдать правила", - рассказывает Будянский, добавляя, что "сейчас комитет наконец-то откликнулся на наши проблемы, организованы рабочие группы, и в ближайшее время мы начнем постоянный мониторинг операторов техосмотра".

По словам эксперта, с конца ноября ожидается внедрение регулярного мониторинга, который в разы сократит возможность прохождения фиктивного техосмотра через мессенджеры. Одним из главных шагов станет требование видеофиксации реального процесса осмотра, что исключит возможность подделок. Более того, с марта следующего года начнется переаттестация станций техосмотра. Проверки будут проводиться с участием общественных объединений, и в случае обнаружения нарушений операторам дадут ограниченное время на их устранение. Если это не произойдет, станция будет исключена из реестра.

"Наша цель — чтобы каждый оператор станции техосмотра был сертифицированным специалистом. Это повысит безопасность на дорогах и улучшит экологическую ситуацию", — объясняет эксперт.

На данный момент, после того как АО НИТ прекратило быть оператором единой системы мониторинга, контроль над сектором временно оказался ослабленным, чем воспользовались "лжепредприниматели", оформляющие фальшивые договоры аренды без наличия оборудования. В качестве единого оператора был назначен "КазАвтоЖол", однако, по словам эксперта, компании до сих пор не предоставлены ключи доступа к базе данных, что усложняет мониторинг.