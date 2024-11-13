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13.11.2024, 07:38

Техосмотр в Казахстане онлайн: о незаконном бизнесе рассказал эксперт

Новости Казахстана 0 243

В Казахстане продолжается борьба с нелегальными пунктами техосмотра, которые, несмотря на запреты, продолжают предлагать услуги онлайн, ограничиваясь получением фото автомобиля от клиента. Почему такие такие пункты продолжают существовать и как с ними борются, разбирался Tengri Auto.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

В Казахстане до сих пор остается возможность пройти технический осмотр автомобиля удаленно, просто отправив фотографии, вопреки тому, что практика постепенно отходит на второй план.

На сегодняшний день в стране работают сотни пунктов технического осмотра, из которых многие, к сожалению, не соответствуют стандартам. Некоторые из этих точек попадают под закрытие или снос, так как зачастую оказываются "серыми", функционируя с нарушениями или предоставляя некачественные услуги. Несмотря на то, что такие практики встречаются реже, проблема остается актуальной.

По данным председателя Республиканской Ассоциации операторов технического осмотра Михаила Будянского, ситуация сложилась из-за отсутствия должного контроля, что привело к распространению недобросовестных игроков на рынке.

"На протяжении долгого времени нас никто не контролировал. Мы были брошены, и там, где нет контроля, всегда возникает хаос и беспредел. Этим пользовались недобросовестные предприниматели: для них не было ни наказания, ни необходимости соблюдать правила", - рассказывает Будянский, добавляя, что "сейчас комитет наконец-то откликнулся на наши проблемы, организованы рабочие группы, и в ближайшее время мы начнем постоянный мониторинг операторов техосмотра".

По словам эксперта, с конца ноября ожидается внедрение регулярного мониторинга, который в разы сократит возможность прохождения фиктивного техосмотра через мессенджеры. Одним из главных шагов станет требование видеофиксации реального процесса осмотра, что исключит возможность подделок. Более того, с марта следующего года начнется переаттестация станций техосмотра. Проверки будут проводиться с участием общественных объединений, и в случае обнаружения нарушений операторам дадут ограниченное время на их устранение. Если это не произойдет, станция будет исключена из реестра.

"Наша цель — чтобы каждый оператор станции техосмотра был сертифицированным специалистом. Это повысит безопасность на дорогах и улучшит экологическую ситуацию", — объясняет эксперт.

На данный момент, после того как АО НИТ прекратило быть оператором единой системы мониторинга, контроль над сектором временно оказался ослабленным, чем воспользовались "лжепредприниматели", оформляющие фальшивые договоры аренды без наличия оборудования. В качестве единого оператора был назначен "КазАвтоЖол", однако, по словам эксперта, компании до сих пор не предоставлены ключи доступа к базе данных, что усложняет мониторинг.

"Если коротко, то отрасль техосмотра долгое время брошена и бесконтрольна, поэтому техосмотр - фикция и фальшь. Контролирующие органы просто нами не занимались. Откликнулся на наши проблемы только комитет транспорта, за что им спасибо. Они поняли суть и начали потихоньку все недочеты поправлять. На ближайшие два года очень много работы предстоит проделать, но вся она приведет к тому что и уровень технической грамотности водителей повысится в разы! Станции техосмотра станут действительно диагностическими центрами. Организуется порядка 1500 рабочих мест. Подключится крупный бизнес. Будет прозрачность в налоговых платежах и честный техосмотр", - подытожил эксперт.

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