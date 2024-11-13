Зачем делили телефонный код +7 с Россией и появятся ли номера 000 в Казахстане

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В ответ на запрос редакции в Минцифры сообщили, что подходы к телефонному коду были пересмотрены и принято решение о необходимости сохранения действующего кода "+7" с повышением роли Казахстана.

МРИЦАП повторно проведены переговоры с администрацией связи России и достигнута договоренность о нижеследующем:

использование кода "+7" будет совместным;

увеличивается срок перехода одной из сторон на иной номерной код с 6 месяцев

до 2 лет (в соответствии с рекомендациями международного союза электросвязи-МСЭ);

до 2 лет (в соответствии с рекомендациями международного союза электросвязи-МСЭ); увеличивается номерной ресурс Казахстана путем включения def-кода в диапазоне +70. Тем самым за нашей страной будут закреплены коды +70, +76, +77.

В МЦРИАП также отметили, что резервирование кодов за пределами диапазона 700-799 (000-009, 600-699) полезно для устойчивого роста и предотвращения нехватки ресурсов, особенно с учетом быстрорастущих технологий и требований. А также позволяет обеспечить запас на долгосрочную перспективу при росте населения, увеличении спроса на услуги связи и технологических изменениях, где потребуется больше кодов для идентификации.

Специалист по кибербезопасности, IT-технологиям и рынку коммуникаций Евгений Питолин в интервью Tengrinews.kz отметил, что подписание с Россией соглашения о совместном использовании телефонного кода +7 не является каким то новым событием и исторически этот телефонный код совместно используется уже 30 лет. Меняются подзаконные акты, много уходит со временем в понятийное пространство, поэтому сейчас новый документ является свежим актом фиксации соглашений между правительствами двух стран. Он фиксирует закрепление кодов, нумерацию и небольшое количество дополнительных вещей, которые важно было зафиксировать.

"Произошел апдейт, обновление документов, которое фиксирует все происходящее в текущем временном статусе. Зачем это произошло сейчас? По совокупности обстоятельств стало ясно, что необходим свежий документ, так как все предыдущие ссылаются на очень долгие временные периоды из прошлого, подписанные другими лидерами стран, другими цифровыми министрами. Понадобился свежий документ соответствующий времени, и я думаю, это хороший знак", - отметил Евгений Питолин.

Как отметил специалист, разделение номеров бывших республик СССР произошло после распада Союза. При этом короткий международный телефонный код +7 - это знак престижа, так как многие страны вынуждены использовать более длинные номера. Большинство республик получили свои телефонные коды, которые были длинными, не в короткой зоне.

Специалист по IT-технологиям считает, что альтернативные диапазоны кодов, которые закрепил за собой Казахстан, такие как 000 – 099, 600 – 699, будут со временем использоваться так же, как новые автомобильные номера. Как отметил Евгений Питолин, растет количество различных сервисов "машина для машины", которые работают без людей, и им необходимы отдельные SIM-карты с номерами.

"Растет количество цифровых сервисов с авторизацией с помощью номера телефона, и люди не могут использовать чужие номера. Наверняка у многие были случаи, когда, только купив номер в салоне связи или магазине, им сразу поступали звонки от коллекторов или банков. Это говорит о том, что еще недавно этим номером пользовался другой человек, еще вчера он принадлежал другому. Это неправильно, таких ситуаций нужно избегать. Многие номера используют компании в коммерческих целях, например для звонков клиентам, и для них также нужна новая нумерация. Думаю, новые диапазоны номеров обязательно будут использоваться, и среди них даже появятся особенно "крутые" номера типа сочетания +7 007. За такие номера люди будут готовы платить хорошие деньги, учитывая наш менталитет. Если это приносит людям удовольствие и удовлетворяет их внутренние потребности, то ради бога. Конечно, некоторые коды, такие как "000" лучше не передавать в личное использование, так как такой номер может вызвать недоверие граждан. В любом случае, даже если казахстанцы начнут звонить с номеров с кодом из шестерок, то думаю, это будет не так подозрительно, если бы у нас в целом поменяли телефонный код", - отметил эксперт по коммуникация Евгений Питолин.

Специалист также рассказал, почему, по его мнению, оба государства оставили в совместное использование диапазон номеров на 800–809. По его словам, подобные номера в 8-й зоне часто используются кол-центрами и службами поддержки, например гарантийными сервисами и производителям различного оборудования и ПО. Питолин рассказал, что одно время российские производители техники и программных продуктов клеили на свою продукцию наклейки с номерами гарантийных служб начинающимися на 8 800. Однако клиенты не могли по ним дозвониться, так как эти номера в Казахстане являются платными. При наличии же совместных номеров странам будет проще запускать общие сервисы поддержки для продукции, которая продается в России и в Казахстане.

"Разделение номеров дало нам возможность использовать более короткий номер. С точки зрения телекоммуникаций - это, несомненно, плюс, чем номера на две или три цифры больше. Даже элементарный пример из жизни: сколько места на визитках и в презентациях занимает номер телефона. Большинство форматов их дизайна подстроено под текущую длину номера. Представьте, если бы телефонный код стал длиннее и пришлось бы их заменять, к примеру форматировать размер шрифтов на баннерах и досках объявлений. Даже просто набирать на телефоне более короткий номер проще, и это экономит нам немного, но в совокупности немало времени", - добавил Евгений Питолин.

По словам Питолина, при смене телефонного кода также была вероятность того, что многие приложения и сервисы, где авторизация происходит по номеру телефона, могли бы не поменять вовремя и не добавить новый код, что вызвало бы проблемы у пользователей.

Напомним, что в конце октября Казахстан утвердил проект соглашения с Россией о совместном использовании телефонного кода +7.

Ранее в Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности поясняли, что переход с +7 на новый телефонный код +997 реализуем, но влечет ряд финансовых и технологических проблем. В ведомстве сообщали, что у всех абонентов отечественных операторов связи возникнет необходимость обновления своих данных абсолютно во всех сервисах для получения государственных и банковских услуг, социальных сетях и различных приложениях.