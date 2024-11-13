Ломбард вместо банка: почему казахстанцы закладывают новые смартфоны

Смартфоны сдаются в ломбард в нераскрытой упаковке, чтобы быстро получить наличку. Просто их владельцам не выдают денежные кредиты. Но такой подход очень рискованный. Об этом читайте на NUR.KZ.
Ломбарды обычно предлагают на покупку различные подержанные товары, включая бытовую технику, смартфоны и гаджеты, компьютеры и так далее.
Однако иногда в продаже можно увидеть и новые смартфоны в нетронутой упаковке, которые также были ранее сданы казахстанцами. При этом перед приемом какого-либо имущества ломбарды проверяют законность его приобретения.
Подобная практика со сдачей новых смартфонов или прочей техники может быть связана с финансовыми причинами.
Согласно различным сообщениям в Сети, работники ломбардов сталкиваются со случаями, когда казахстанцы сдают новые смартфоны, купленные в рассрочку, в качестве залога. Взамен они получают деньги наличными.
Дело в том, что для некоторых казахстанцев ломбард становится быстрым способом получить деньги, если срочно нужны средства на оплату медицинских счетов, погашение кредитов, квартплату или другие важные нужды.
Обычно к такому решению могут прибегать лица, которым не выдают кредиты на большие суммы денег. Ведь если у человека испорчена кредитная история или уже много активных кредитов, банки отказывают в новых займах.
Ломбарды, как правило, не проверяют кредитную историю и охотно принимают технику в залог. При этом сам смартфон может быть приобретен в рассрочку на третье лицо, либо на себя в рамках различных акций.
Важно понимать, что сдача нового смартфона в ломбард несет определенные риски.
Например, техника оценивается ниже рыночной стоимости. Соответственно, если он был оформлен на самого залогодателя, то в итоге ему придется в будущем возвращать всю сумму покупки в банк. При этом количество его долгов только возрастет.
А если смартфон был куплен в рассрочку на имя другого человека, то это лицо рискует оказаться в долгах: ему придется покрывать стоимость покупки из своего кармана, так как должник может просто перестать оплачивать рассрочку.
Если казахстанцы сталкиваются с нехваткой денег на обязательные расходы (еда, проживание, одежда и так далее) и при этом имеют много действующих займов, то они могут воспользоваться одним из трех доступных вариантов для облегчения ситуации:
В отличие от схемы со сдачей смартфона в ломбард или оформления нового кредита ради покрытия старых долгов, данные варианты могут позволить добиться решения ситуации, не увеличивая долги казахстанцев.
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