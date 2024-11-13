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13.11.2024, 08:00

Ломбард вместо банка: почему казахстанцы закладывают новые смартфоны

Новости Казахстана 0 482

Смартфоны сдаются в ломбард в нераскрытой упаковке, чтобы быстро получить наличку. Просто их владельцам не выдают денежные кредиты. Но такой подход очень рискованный. Об этом читайте на NUR.KZ.

Иллюстративное фото: krisanapong detraphiphat/Getty Images
Иллюстративное фото: krisanapong detraphiphat/Getty Images

Ломбарды обычно предлагают на покупку различные подержанные товары, включая бытовую технику, смартфоны и гаджеты, компьютеры и так далее.

Однако иногда в продаже можно увидеть и новые смартфоны в нетронутой упаковке, которые также были ранее сданы казахстанцами. При этом перед приемом какого-либо имущества ломбарды проверяют законность его приобретения.

Подобная практика со сдачей новых смартфонов или прочей техники может быть связана с финансовыми причинами.

Зачем сдавать только что купленный смартфон в ломбард

Согласно различным сообщениям в Сети, работники ломбардов сталкиваются со случаями, когда казахстанцы сдают новые смартфоны, купленные в рассрочку, в качестве залога. Взамен они получают деньги наличными.

Дело в том, что для некоторых казахстанцев ломбард становится быстрым способом получить деньги, если срочно нужны средства на оплату медицинских счетов, погашение кредитов, квартплату или другие важные нужды.

Обычно к такому решению могут прибегать лица, которым не выдают кредиты на большие суммы денег. Ведь если у человека испорчена кредитная история или уже много активных кредитов, банки отказывают в новых займах.

Ломбарды, как правило, не проверяют кредитную историю и охотно принимают технику в залог. При этом сам смартфон может быть приобретен в рассрочку на третье лицо, либо на себя в рамках различных акций.

Риски подобных схем

Важно понимать, что сдача нового смартфона в ломбард несет определенные риски.

Например, техника оценивается ниже рыночной стоимости. Соответственно, если он был оформлен на самого залогодателя, то в итоге ему придется в будущем возвращать всю сумму покупки в банк. При этом количество его долгов только возрастет.

А если смартфон был куплен в рассрочку на имя другого человека, то это лицо рискует оказаться в долгах: ему придется покрывать стоимость покупки из своего кармана, так как должник может просто перестать оплачивать рассрочку.

Более безопасные варианты на случай нехватки денег

Если казахстанцы сталкиваются с нехваткой денег на обязательные расходы (еда, проживание, одежда и так далее) и при этом имеют много действующих займов, то они могут воспользоваться одним из трех доступных вариантов для облегчения ситуации:

В отличие от схемы со сдачей смартфона в ломбард или оформления нового кредита ради покрытия старых долгов, данные варианты могут позволить добиться решения ситуации, не увеличивая долги казахстанцев.

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