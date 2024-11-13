В Шымкенте 39-летняя женщина родила десятого ребенка весом более 5 килограммов

39-летняя Гулбану Пиримкулова родила своего десятого ребенка, вес которого составил более пяти килограммов, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на otyrar.kz.
Сообщается, что женщина поступила в роддом с родовыми схватками, и роды прошли естественным путем, без осложнений.
Медицинский персонал оказал всю необходимую помощь для благополучного завершения родов.
Гулбану, которая вышла замуж в 19 лет, стала многодетной матерью, воспитывающей десятерых сыновей и дочерей вместе с супругом, 43-летним Болатом.
По данным регионального портала, старшие дети супругов уже являются студентами.
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