Как на казахстанцев "вешают" микрокредиты, используя SMS-код от 1414, рассказали эксперты

Мошенничество с SMS-кодами стало реальной угрозой для казахстанцев. Но сообщения являются лишь частью схемы по хищению денег и не дают прямого доступа к счетам жертвы. Об этом читайте на NUR.KZ.

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Развитие онлайн-услуг оказалось связано с ростом рисков, которые требуют от казахстанцев внимательности и осторожности.

Например, мошенники используют информацию из SMS-сообщений от официального номера 1414 для оформления кредитов на имена граждан, ожидающих медицинские услуги по государственным квотам.

Также встречаются сообщения о том, что такие пароли приводили к оформлению микрокредитов. Однако, согласно ответу АО "Национальные информационные технологии" на запрос редакции NUR.KZ, схема обмана оказалась более сложной.

Зачем мошенникам код от 1414

Как отмечается в официальном ответе на запрос, пользователи "Электронного правительства" получают SMS-сообщения с кодами от номера 1414 при авторизации на портале eGov.kz и в мобильном приложении eGov Mobile.

Эти коды также требуются для идентификации во внешних системах государственных органов. При этом одноразовые SMS-коды используются исключительно для доступа к государственным услугам и сервисам, включая подписание документов.

"Вместе с тем сообщаем, что код из SMS от номера 1414 не предоставляет доступа к получению микрокредитов и не имеет интеграции с банками второго уровня и микрокредитными организациями.

У банков и микрокредитных организаций имеется своя система биометрической аутентификации и SMS-уведомлений.

Мошенники могут использовать SMS-код как часть более сложной схемы обмана, манипулируя потенциальной жертвой, чтобы та доверила доступ к своим личным данным или установила вредоносные приложения.

Эти действия могут привести к утечке информации, которую потом используют для оформления микрокредита", – сообщают в АО "Национальные информационные технологии".

Что делать, если стали жертвой обмана

Как советуют в источнике, в случае выявления факта незаконного оформления микрокредита казахстанцам необходимо получить персональный кредитный отчет, обратившись в Государственное кредитное бюро или Первое кредитное бюро.

Кроме того, необходимо подать заявление в организацию, выдавшую микрокредит, с требованием проведения служебного расследования по факту мошенничества.

При отказе МФО в предоставлении информации о выдаче микрокредита пользователь может обратиться в Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка, а также в правоохранительные органы.

Другими словами, SMS-коды являются лишь частью обмана. Они помогают втереться в доверие или запугать казахстанцев, чтобы добиться от них нужных действий: передачу личных данных или установку вредоносных приложений.