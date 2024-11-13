Как изменился генофонд казахов за последние 10 лет

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В министерстве привели данные исследований за последние 10 лет.

"Генофонд казахов, то есть совокупность всех генетических вариаций в популяции, за последние 10 лет не претерпел значительных изменений. Генетическая структура формируется на протяжении тысячелетий, и десятилетний период слишком мал для заметных изменений", - сообщили в ведомстве в ответ на запрос редакции Tengrinews.kz.

Результаты исследований подтвердил и заведующий лабораторией генетики человека Национального центра биотехнологии, ассоциированный профессор Максат Жабагин.

"Все верно. Изменение генофонда — это эволюционный процесс. Его основные факторы включают мутации, генетический дрейф, естественный отбор, миграцию, изоляцию и скрещивание, а также искусственный отбор и селекцию. За последние десять лет ни один из перечисленных факторов существенно не влиял на казахское население в Казахстане. В целом изменения генофонда представляют собой длительный процесс", - подчеркнул ученый.

По его словам, генофонд казахов не меняется с XIII века.