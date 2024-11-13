Как изменился генофонд казахов за последние 10 лет

В Министерстве науки и высшего образования рассказали о проведенных исследованиях генофонда казахов, передает корреспондент Tengrinews.kz.
В министерстве привели данные исследований за последние 10 лет.
"Генофонд казахов, то есть совокупность всех генетических вариаций в популяции, за последние 10 лет не претерпел значительных изменений. Генетическая структура формируется на протяжении тысячелетий, и десятилетний период слишком мал для заметных изменений", - сообщили в ведомстве в ответ на запрос редакции Tengrinews.kz.
Результаты исследований подтвердил и заведующий лабораторией генетики человека Национального центра биотехнологии, ассоциированный профессор Максат Жабагин.
"Все верно. Изменение генофонда — это эволюционный процесс. Его основные факторы включают мутации, генетический дрейф, естественный отбор, миграцию, изоляцию и скрещивание, а также искусственный отбор и селекцию. За последние десять лет ни один из перечисленных факторов существенно не влиял на казахское население в Казахстане. В целом изменения генофонда представляют собой длительный процесс", - подчеркнул ученый.
По его словам, генофонд казахов не меняется с XIII века.
"Наши исследования, как и исследования зарубежных коллег, показывают, что генофонд казахов завершил свое формирование в XIII–XIV веках и с тех пор значительно не изменялся, хотя были известные исторические периоды, сопровождавшиеся резким сокращением численности казахов, во время которых, скорее всего, была значительная потеря генетического разнообразия. Тем не менее можно считать, что генофонд средневекового населения Улуса Джучи, затем - Казахского ханства и современного казахского населения мало чем отличаются друг от друга", - констатировал Жабагин.
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